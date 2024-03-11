11 марта: Масленица и другие праздники. Почему стоит остаться дома?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11 марта 2024 года

Согласно григорианскому календарю, 11 марта — 71-й день високосного 2024 года. Весна окончательно вступает в свои права. Отовсюду доносятся щебет птиц и стук капели. Казалось бы, самое время выйти на свежий воздух. Однако народные поверья запрещают лишний раз покидать дом. Рассказываем все, что нужно знать про 11 марта: какие праздники справляют в этот день и какие традиции, приметы и памятные события с ним связаны.

11 марта — начало Масленицы

11 марта 2024 года — первый день масленичной недели. В народе он называется Встречей. Празднующие начинают готовиться к семидневному разгулу. Они мастерят чучела для воскресных костров, сколачивают горки, возводят снежные крепости для будущих игр.

В масленичный понедельник начинается приготовление блинов — поминального блюда славян. Первый блин предназначался почившим родственникам. Его обыкновенно отдавали нуждающемуся с просьбой помянуть усопших. Сегодня блином также угощают птиц.

А вечер 11 марта по народному поверью стоит провести в семейном кругу за пышным столом. Еще больше масленичных традиций описано в нашей статье. Там же вы найдете простые рецепты румяных и нежных блинов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Масленица в 2024 году

Праздники 11 марта в России

11 марта 2024 года на территории РФ отмечают сразу два профессиональных праздника. Первый из них учрежден в 2008 году. Он известен как День работника органов наркоконтроля. Праздник приурочен к годовщине основания ФСКН России (современное название — ГУНК МВД, или Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России). Ведомство ответственно за контроль наркобизнеса и оборота ПАВ, а также профилактику наркомании.

Второй профессиональный праздник 11 марта — День сотрудников частных охранных агентств в России, коротко называемый Днем охранника. Он приурочен к годовщине принятия закона «О частной детективной и охранной деятельности». Празднуют его охранники, телохранители, руководители охранных организаций и их подчиненные, частные детективы и технический персонал ЧОО.

А еще 11 марта — региональный праздник для уральцев. Он известен как День народного подвига. Торжество приурочено к годовщине создания уральского корпуса танкистов-добровольцев в 1943 году. Ежегодно уральцы вспоминают ратные подвиги земляков и проводят воспитательно-патриотические мероприятия для молодежи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День охранника 11 марта

Прокоп Перезимний — народный праздник 11 марта 2024 года

Самое время обратиться к народному календарю. В России 11 марта — праздник Прокопа Дорогорушителя, или Перезимнего. Он совпадает с православным днем поминовения Прокопия Декаполита. Жизнь монаха пришлась на VIII век нашей эры и прошла в молитвах и аскезе. Прокопий противостоял иконоборцам, за что был заточен в темницу и подвергнут пыткам. Несмотря на истязания, он не отказался от веры в Христа и, выйдя на свободу, продолжил творить иноческие подвиги.

Интересно, что обыкновенно Прокопия поминают 12 марта. Но в високосные годы, в том числе в 2024-м, празднество переносится на день ранее. Вместе с ним сдвигается и народный праздник 11 марта— Прокоп Перезимний.

Согласно славянским верованиям, в этот день с приходом капели и цветением вербы начинается таяние снега и льда на дорогах. Отсюда и второе название праздника — Дорогопушитель. Колеса саней и копыта лошадей увязали в хляби. Поэтому крестьяне не решались отправляться в дальний путь и проводили время дома.

В праздник 11 марта устраивали обряды для защиты урожая и скота. Петли калитки смазывали волчьим жиром. Животных кормили луковыми пирогами. А сами славяне парились в бане и принимали гостей. К столу подавали блины и пироги.

Фото: Public domain/Wikimedia И. И. Левитан, «Март», 1895

Приметы на 11 марта: что можно и нельзя делать

В России праздник 11 марта считался днем пробуждения нечисти. Отсюда возникло поверье, что ни в коем случае нельзя оставлять двери и ворота открытыми. Не стоит также шуметь: ссориться, кричать, петь, свистеть. Все это может привлечь нечистую силу.

На Прокопа начинали сезон охоты и рыбалки. Впрочем, и тут не обошлось без запретов. Считалось, что если на пути охотнику повстречался заяц, то стоит развернуться назад: зверек мог оказаться чертом и навлечь на человека беду.

На Дорогорушителя прислушиваются к голосу природы. Он подскажет, когда начинать полевые работы и чего ждать от будущего урожая. Вот несколько примет на 11 марта:

если солнце светит ярко, урожай будет богатым;

на крышах выросло много сосулек — стоит ждать много овощей;

распустились макушки вербы — пора приниматься за посев, он будет хорошим;

подснежники распустились — значит, пришло время пахоты;

воробьи собираются под крышей перед потеплением;

с юга дует ветер и слышна капель — лето выдастся урожайным;

перелетные птицы вернулись — к ранней весне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Приметы на 11 марта

Какие события произошли 11 марта

Теперь вы знаете, какие праздники приходятся на 11 марта. Самое время обратиться к истории и выяснить, чем еще примечательна эта дата. На 11 число выпали следующие события:

105 год — в Китае изобретена бамбуковая бумага;

843 год — в Византии побеждено иконоборчество и восстановлено иконопочитание;

1714 год — в России открыты цифирные школы — начальные школы для мальчиков;

1918 год — начало Дроздовского похода — добровольческого похода сторонников белого движения, противостоявших советской власти;

1918 год — столица России перенесена в Москву;

1919 год — начало Вешенского восстания — бунта донских казаков против большевистской власти;

1931 год — утверждена программа физкультурной подготовки ГТО;

1931 год — на территории СССР запрещены продажа и ввоз Библии;

1985 год — Михаил Горбачев стал генсеком ЦК КПСС;

1990 год — Литовская республика восстановила независимость;

2020 год — ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press Пандемия COVID-19

Кто из знаменитостей родился 11 марта

Не меньший интерес представляют личности, появившиеся на свет 11 марта. В их число входят:

Василий Чичагов (1726–1809) — мореплаватель, полярный исследователь;

Урбен Жан Жозеф Леверье (1811–1877) — математик и астроном, вычисливший орбиту планеты Нептун;

Рауль Уолш (1887–1980) — режиссер, соучредитель Американской академии кинематографических искусств и наук;

Михаил Ефремов (1887–1942) — военачальник, полководец времен ВОВ, посмертно Герой СССР;

Константин Коккинаки (1910–1990) — летчик-испытатель, Герой СССР;

Джозеф Ликлайдер (1915–1990) — ученый, принявший участие в разработке прототипа интернета;

Бен Ференц (р.1920) — прокурор, следователь, участник Нюрнбергского процесса;

Георгий Юматов (1926–1997) — актер;

Евгений Шутов (1926–1995) — актер;

Александра Забелина (1937–2002) — фехтовальщица на рапирах, многократная чемпионка ОИ и мира;

Дуглас Ноэл Адамс (1952–2001) — писатель-фантаст;

Бувайсар Сайтиев (р.1975) — борец вольного стиля, чемпион ОИ и мира, депутат Госдумы от Дагестана.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press Георгий Юматов

Именины 11 марта

В завершение разговора про праздники 11 марта 2024 года упомянем именины. В масленичный понедельник справляют день ангела:

Прокопий;

Тимофей;

Петр;

Степан;

Сергей;

Яков;

Степан;

Михаил;

Макар.

Вот мы и выяснили, какие праздники приходятся на 11 марта 2024 года. Начинается последняя перед Великим постом неделя. А значит, пришло время для приготовления блинов, семейных встреч и прощания с зимой.

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