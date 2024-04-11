11 апреля: Берещенье, день рождения герба. Готовим сбитень, сторонимся воды

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Праздники 11 апреля

До конца года остается 264 дня. Во всем мире 11 апреля вспоминают жертв концлагерей. В России в этот день во многих регионах собирают березовый сок. Рассказываем все, что нужно знать про 11 апреля: какие события отмечают в этот день и какие традиции с ним связаны, почему эта дата вошла в историю и кому предстоит отмечать именины.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата 11 апреля важна для мирового сообщества — это Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По всему свету вспоминают заключенных лагерей различного назначения, в том числе так называемых лагерей смерти.

Во времена Второй мировой войны на подконтрольных фашистам территориях действовало порядка 14 тысяч концентрационных лагерей. Заключенных убивали, пытали, насиловали, изводили непосильной работой и голодом, использовали как подопытных. В период с 1933 по 1945 год жертвами концлагерей стали около 18 миллионов человек. 11 миллионов из них погибли.

Памятная дата неспроста приходится на 11 апреля. В этот день в 1945 году заключенные Бухенвальда (одного из крупнейших фашистских концлагерей) устроили восстание и перехватили власть у эсэсовцев. Тем временем к Бухенвальду подступали американские войска. 13 апреля, войдя на территорию лагеря, они обнаружили, что тот полностью перешел под контроль заключенных.

Именно благодаря восстанию доказательства нацистских преступлений не были уничтожены. Позже они использовались во время Нюрнбергского процесса. 11 апреля 2024 года жители разных уголков Земли вновь вспоминают подвиг заключенных Бухенвальда, а также всех пострадавших от системы концентрационных лагерей.

Фото: DB NARA Harry Miller/National_Archives_and_Records_Ad/Global Look Press Освобожденные узники концлагеря Бухенвальд под Веймаром

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

По инициативе ВОЗ 11 апреля объявлен Всемирным днем борьбы с болезнью Паркинсона. Дата приурочена к годовщине со дня рождения Джеймса Паркинсона (1755–1821) — врача, впервые описавшего «дрожательный паралич». Именно он выделил основные признаки заболевания (тремор и нарушения движения), сегодня известного как болезнь Паркинсона. Это одно из самых распространенных прогрессирующих неврологических заболеваний в мире. Оно уступает лишь болезни Альцгеймера.

Цель подобной инициативы — повысить осведомленность населения и привлечь общественное внимание к проблемам больных. В Сети распространяют информационные посты. Работники медицины участвуют в конференциях. В вузах и библиотеках проводят лекции и семинары. Врачам, внесшим вклад в борьбу с болезнью Паркинсона, присуждаются награды и премии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона 11 апреля

Берещенье — праздник 11 апреля в России

Переходим к народному календарю. В России 11 апреля — праздник Берещенье. Его также называют Днем березы. Березе отведено особое место и в христианстве, и в славянской мифологии. В первом случае дерево символизирует чистоту, обновление (неспроста березовыми ветвями украшают храмы на Троицу). Во втором — оно приравнивается к мировому древу, ассоциируется с началом жизни и возрождением. Из ветвей березы на Руси делали обереги.

Праздник 11 апреля проводили за сбором березового сока. Считалось, что он обладает целебными свойствами. Поэтому его пили в чистом виде либо использовали как основу для сбитня — пряного напитка с медом. Березовые сережки тоже шли в ход: их добавляли в отвары. А из березовых ветвей делали банные веники: береза якобы очищает кровь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Праздник 11 апреля в России

Приметы на 11 апреля: что можно и нельзя делать

Говоря о том, что отмечают 11 апреля, нельзя не упомянуть традиции и суеверия. Славяне были убеждены, что в Берещенье граница между мирами живых и мертвых истончается. Поэтому они обращались к почившим предкам с просьбами о покровительстве и исполнении желаний. Для этого они проводили нехитрый обряд: обнимали ствол березы и делились с деревом сокровенными мыслями.

Если же говорить про запреты, то 11 апреля 2024 года — неподходящий день для рубки деревьев. Считается, что так можно навлечь на себя несчастья. На Берещенье также не стоит:

мочить ноги в весенних водоемах — можно попасть во власть потусторонних сил;

разжигать костры — к горестям;

сушить белье на свежем воздухе — в дом проникнут злые духи.

Ливень 11 апреля пророчит хороший осенний урожай. А раскаты грома обещают холодное пасмурное лето.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Приметы на 11 апреля

Какие события произошли 11 апреля

Пришло время дать небольшую историческую справку. На 11 апреля приходится ряд знаменательных событий. Вот некоторые из них:

1857 год — в рамках геральдической реформы Александра II утвержден герб Российской империи — двуглавый орел;

1868 год — в Японии упразднен сегунат;

1891 год — опубликован рескрипт Александра III о закладке Великого сибирского пути (нынешнего Транссиба);

1909 год — основан Тель-Авив;

1927 год — в Белоруссии принята конституция;

1961 год — состоялся дебют Боба Дилана в Нью-Йорке;

1964 год — состоялась премьера фильма «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии.

11 апреля 2024 года — годовщина со дня рождения математика, электротехника и радиофизика Александра Андронова, сооснователя Sony Масару Ибуки, инженера артсистем Юрия Калачникова, летчика-космонавта Анатолия Березового, актрисы Ирины Безруковой.

Фото: Mosfilm/Global Look Press Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Именины 11 апреля

Напоследок обратимся к теме именин 11 апреля. В Берещенье из отмечают:

Теперь вы знаете все о дате 11 апреля. Праздников в этот день совсем немного, в первую очередь дата ассоциируется с памятными и просветительскими мероприятиями. Но без «вкусных» традиций тоже не обошлось: если вы давно мечтали попробовать березовый сок — сейчас самое время.

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