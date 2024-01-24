101-летняя американка дала «вредный совет» тем, кто хочет долго жить 101-летняя американка Валерия Райан назвала спиртное секретом долгой жизни

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Валерия Райан

Американка Валерия Райан, которой недавно исполнился 101 год, назвала спиртные напитки секретом своего долголетия. По ее словам, которые приводит First Coast News, нужно пить весь алкоголь, какой только можете.

Хотите знать мой секрет долгой жизни? Пейте все спиртное, какое только сможете, — сказала долгожительница.

Женщина появилась на свет в 1923 году в штате Мичиган. Во время Второй мировой войны она была служащей Военно-морского флота США. Райан вырастила семерых детей, а в 48 лет освоила профессию медсестры. В настоящий момент американка проживает в доме престарелых во Флориде. По случаю ее дня рождения в городке Сент-Огастин прошел парад, в котором приняли участие более 200 человек.

Ранее врач-кардиолог Ксения Ерусланова рассказала, что физические нагрузки могут поспособствовать долголетию. Специалист подчеркнула, что для реального продления жизни важно по чуть-чуть увеличивать активности, чтобы достичь оптимальных показателей.

До этого шведские ученые ранее выяснили, что биомаркерами долголетия выступают показатели крови. К такому выводу специалисты пришли спустя 35 лет исследований, взяв анализы у 44 тысяч человек. Добровольцами выступали люди в возрасте 64 лет и старше. Среди них у долгожителей выявили более низкие показатели сахара, креатинина и мочевой кислоты.