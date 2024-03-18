«100-тонные чудовища»: составлен список самых больших и тяжелых динозавров Биолог Мануков: крупнейший динозавр весил 100 тонн и вырастал до 40 метров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тираннозавр в представлении ИИ

Динозавры появились в середине триасового периода (250 млн лет назад), достигнув рассвета в юрском и меловом (200 млн и 145 млн лет назад соответственно), рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, крупнейшие представители имели массу до 100 тонн и были в высоту до 40 метров.

Один из самых ярких представителей хищных динозавров — тираннозавр рекс (Tyrannosaurus rex), который был распространен в Северной Америке (США и Канада). Его длина достигала 10–14 метров, высота — до шести метров, а весил он пять-семь тонн, — добавил Мануков.

По его словам, растительноядные динозавры являлись четвероногими, с длинной шеей и достигали гигантских размеров. Он подчеркнул: апатозавр (бронтозавр) — вырастал до 21–23 м в длину, весил 32–70 тонн, обладал мощными сухожилиями, размером с канат, и мог приподниматься на задние лапы, опираясь на хвост.

А самым крупным представителем таких травоядных ящеров, возможно, был аргентинозавр, обитавший в Аргентине в верхнемеловую эпоху. Его длина составляла до 40 метров, а вес ископаемого чудовища, предположительно, приближался к 100 тоннам, — напомнил Мануков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Cтегозавр в представлении ИИ

Биолог отметил, что среди второго отряда динозавров — птицетазовых — преобладали растительноядные особи, самый узнаваемый из которых — стегозавр, его отличительный признак — крупные пластины вдоль спины. Длина стегозавра достигала восьми-девяти метров, вес — до четырех тонн, пластины служили для терморегуляции, а шипы на хвосте — для защиты. Животное отличалось медлительностью и не слишком хорошей сообразительностью, так как его мозг весил 50–70 граммов (с грецкий орех), добавил собеседник.

Птерозавры (летающие ящеры) — дальняя родня динозавров. Те и другие имели общих предков — текодонтов. Птерозавры имели кожистые эластичные перепончатые крылья, их тела были покрыты густой шерстью. Считается, что самый крупный птерозавр — кетцалькоатлус — достигал в высоту более 3,5 метра, а размах его крыльев составлял 12–15 метров, — добавил Мануков.

Биолог напомнил: морскими динозаврами иногда называют плезиозавров, но эти водные хищные рептилии с конечностями-ластами не имели к динозаврам абсолютно никакого отношения, разве что были их соседями по Меловому периоду. Плезиозавры питались моллюсками и рыбой, подстерегая добычу, и достигали в длину до 25 метров с массой 2,2 тонны.

Ранее Мануков сообщил, что динозавры могли погибнуть не только из-за падения на Землю астероида около 65 млн лет назад. По его словам, гигантские рептилии, вероятно, исчезли, не выдержав конкуренции с млекопитающими или из-за пыльцы покрытосеменных растений, ставшей для ящеров сильнейшим аллергеном. Существует около 20 версий заката эпохи динозавров, отметил эксперт.