100 лет исполнилось со дня смерти Ленина: фото вождя мирового пролетариата Сто лет назад умер революционер и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин

Фото: Global Look Press

Российский государственный деятель произносит воодушевляющую речь

Российский революционер и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин ушел из жизни 21 января 1924 года на 54-м году жизни. На следующий день вышел экстренный выпуск газеты «Рабочая Москва», посвященный его кончине. Впоследствии в стране появилось множество слухов о том, что Ленин умер еще полгода назад, не скончался, а уехал за границу вместе со Львом Троцким, и что в Колонном зале находится его восковая копия.

Врач, осматривавший Ленина перед смертью, фиксировал у него температуру, рвоту и судороги. Ближе к вечеру у него произошла остановка дыхания. Менее чем через полчаса лицо политика стало мертвенно-бледным. Он скончался в 18:50 мск в подмосковных Горках. Обстоятельства смерти политика до сих пор являются предметом споров. Приоритетной версией его ухода из жизни считается нейросифилис.

Позднее врач-гериатр Валерий Новоселов высказал мнение, что мозг основателя СССР мог быть заразен еще долгое время. Артерии, пораженные бледной спирохетой, выглядели как «шнуры», отмечал он. Главный орган был практически полностью разрушен.

Похороны политика состоялись спустя шесть дней после его смерти. Гроб с телом Ленина поместили в деревянный мавзолей на Красной площади, построенный по проекту Алексея Щусева.

Советское руководство озаботилось судьбой тела вождя еще при его жизни. Предложение химика Бориса Збарского о его бальзамировании поддержал Иосиф Сталин. Другие соратники вождя осудили идею, однако открыто против никто не высказался.

На бальзамирование тела Ленина ушло четыре месяца. В 1924 году временный мавзолей заменили вторым. В 1930-м был открыт мавзолей из мрамора, железобетона и гранита.

Вопрос о перезахоронении тела вождя после распада СССР поднимался неоднократно. В частности, эту тему затрагивали депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия», которые даже подготовили соответствующий законопроект.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский недавно заявил, что Ленин имеет право быть погребенным. По его словам, политик заслуживает этого, несмотря на неоднозначность своей личности.

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