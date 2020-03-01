В Москве прошла акция памяти политика Бориса Немцова, который был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. По информации столичного ГУВД, участие в мероприятии приняли более десяти тысяч человек.

Люди следовали по маршруту от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова. В руках у них были транспаранты в память об убитом оппозиционере, а также с требованиями смены власти в стране....