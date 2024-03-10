10 марта 2024 года — День архивов, Порфирий Поздний, кикиморы и «Оскар»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

10 марта 2024 года

10 марта — 70-й день високосного 2024 года. Киноманы вовсю готовятся к очередной церемонии вручения премии «Оскар». А в народе зарекаются говорить с красивыми девушками. Рассказываем, какой праздник отмечают 10 марта на территории России. И, конечно, не оставим в стороне исторические события и именины, пришедшиеся на эту дату.

День архивов — праздник 10 марта в России

Для начала обратимся к светскому календарю. В России 10 марта — праздник работников архивной службы. Памятная дата была установлена в 2003 году. Она приурочена к годовщине подписания «Генерального регламента» в 1720 году. По уставу Петра I на территории России были учреждены коллегии. Вместе с ними появилась и должность актуариуса — судебного писца, ответственного за составление и хранение актов. «Регламент» стал точкой отсчета в истории государственных архивов России.

10 марта — подходящий день, чтобы вспомнить о значимости работы архивариусов, или архивистов. На них лежит ответственность за сохранение Архивного фонда РФ — совокупности документов, в которых отражены жизнь и становление России от XI века и по настоящее время. По определению Федерального архивного агентства, архивы имеют не только экономическое и политическое, но и историко-культурное, духовное и гражданское значение.

По данным 2021 года, российский Архивный фонд содержит свыше 557 с половиной миллионов документов, хранимых на разных носителях. А суммарная длина всех архивных полок страны составляет 8 с половиной тысяч километров. И с каждым днем это число только растет.

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press 10 марта — День архивов

Память Порфирия Газского — церковный праздник 10 марта

Продолжаем говорить про праздники 10 марта 2024 года. В церковном календаре на эту дату приходится день памяти Порфирия Газского. Обычно он справляется 11-го числа, но в високосные годы празднование смещается на день ранее.

Жизнь македонского святителя пришлась на IV век нашей эры. Уже в молодости Порфирий решил стать монахом. Несколько лет он провел в одном из египетских монастырей, а позже удалился в пустыню.

Отшельничество плохо сказалось на здоровье Порфирия. Чтобы избавиться от недуга, аскет отправился на поклонение к подножию Голгофы. Там во сне ему явился сам Иисус Христос, даровавший паломнику исцеление. В этом же видении Порфирию указали на небольшой кусочек дерева — фрагмент креста, на котором был распят Спаситель. Проснувшись, Порфирий отыскал реликвию и стал ее хранителем.

Годы спустя Порфирий был рукоположен в епископы Газы. Отсюда и его прозвание — Газский. Приняв сан, он стал возводить монастыри и церкви, обращать язычников в христианскую веру, защищать паству от гонений и притеснений. Силой молитвы он исцелял больных, а однажды даже предотвратил засуху, призвав дождь.

Сегодня, обращаясь к святителю, верующие исполняют тропари и кондаки. Они чтут Порфирия Газского как образец кротости и воздержания, очистивший «от нечестия Газу» и «насадивший благочестие». Христиане просят епископа молить Бога о спасении их душ.

Фото: Public domain/Wikimedia Порфирий Газский

Порфирий Поздний — народный праздник 10 марта

В народе праздник 10 марта стал известен как Порфирий Поздний. Такое название связано с переменчивостью мартовской погоды. Не зря крестьяне говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, поздняя — обманет». На Порфирия опасались начинать полевые работы, равно как и убирать теплые вещи. За мартовской оттепелью неизбежно следовали зимние холода.

Второе название праздника 10 марта в России — птичий день. Перелетные птицы возвращаются в родные края и принимаются вить гнезда. По их поведению можно понять, чего ждать от погоды в будущем. Вот несколько «пернатых» примет:

перелетные птицы вернулись на Порфирия — значит, в этом году прибудет хлеба;

если птицы вьют гнезда на юге, лето будет холодным, а если на севере — погожим;

голуби прячутся под крышей перед холодами;

воробьи сбиваются в стаи — к теплой весне;

если грачи вернулись, значит, снег скоро сойдет.

Так что 10 марта 2024 года рекомендуется уделить птицам особое внимание. Хорошим решением будет построить кормушку или скворечник. Либо же можно просто подкормить воробьев, голубей и синиц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 10 марта — птичий день

Приметы на 10 марта: что можно и нельзя делать

Невозможно рассказать, какой праздник отмечают 10 марта, не упомянув народные поверья. На Порфирия разрешается рыбачить: улов будет солидным. Однако первую рыбу стоит отдать кошке. Это нужно, чтобы умилостивить удачу. Еще в этот день принято наводить порядок в доме — опять-таки для привлечения счастья.

В праздник 10 марта действуют и разнообразные запреты. Самый интересный из них распространяется на мужчин. По поверью, мужчинам стоит избегать знакомств с женщинами в этот день. А все потому, что прекрасная незнакомка может оказаться кикиморой. Встреча с ней грозит несчастьями: от болезней до смерти.

А еще 10 марта нельзя:

завязывать любые узлы — на жизненном пути появятся препятствия;

сажать вербу — это грозит смертью;

оставлять кружки немытыми — можно разозлить домового;

плевать в реку — можно лишиться голоса;

переедать и пить спиртное — это чревато болезнями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Приметы на 10 марта

10 марта 2024 года — церемония вручения премии «Оскар»

На этом интересные события и праздники 10 марта 2024 года не заканчиваются. В ночь с 10-го на 11-е число состоится важное для киноманов событие — вручение премии «Оскар». Церемония пройдет в 96-й раз.

За золотые статуэтки поборются «Оппенгеймер», «Барби», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро» и другие кинокартины. Именно они стали лидерами по числу номинаций.

Какие события произошли 10 марта

Мы выяснили, какой праздник справляют 10 марта. Теперь стоит сказать о событиях, увековечивших эту дату в истории. Вот, что произошло 10-го числа:

1535 — мореплаватели из Испании открыли Галапагосы;

1710 — издана первая географическая книга на русском языке;

1806 — указом Александра I учрежден Музей Московского Кремля;

1876 — Александр Белл, изобретатель телефона, осуществил первый в истории телефонный звонок;

1905 — основан лондонский футбольный клуб «Челси»;

1910 — в Китае официально запретили рабство;

1910 — француз Эмиль Обрэн осуществил первый ночной полет на моноплане;

1924 — СССР и Норвегия установили дипломатические отношения;

1939 — на XVIII съезде ВКП(б) принято решение о переходе СССР от социализма к коммунизму;

1977 — открыты кольца Урана;

2006 — космический беспилотник Mars Reconnaissance Orbiter достиг поверхности Марса.

Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTD2/Global Look Press События 10 марта

Кто из знаменитостей родился 10 марта

Продолжаем говорить об интересных мартовских событиях. 10-го числа появились на свет многие литераторы, актеры, ученые, инженеры, спортсмены и политики. В их числе:

Фридрих Шлегель (1772–1828) — философ, критик, литератор;

Александр III (1845–1894) — император;

Давид Рязанов (1870–1938) — историк-архивист, революционер, основатель Института Маркса и Энгельса;

Жозеф Котин (1908–1979) — конструктор, создатель тяжелых танков КВ-1 и ИС;

Ирина Пресс (1939–2004) — легкоатлетка, чемпионка ОИ, рекордсменка мира;

Чак Норрис (р. 1940) — актер, мастер боевых искусств;

Шэрон Стоун (р. 1958) — актриса, продюсер, модель;

Лорел Кларк (1961–2003) — ученый, медик, астронавт НАСА;

Джефф Аллен Амент (р. 1963) — басист, сооснователь Pearl Jam;

Евгений Рошал (р. 1972) — программист, разработчик архиватора WinRAR, а также формата и архиватора RAR;

Оливия Уайлд (р. 1984) — актриса;

Сергей Широков (р. 1986) — хоккеист, чемпион ОИ-2018.

Фото: Stefanos Kyriazis/Keystone Press Agency/Global Look Press Оливия Уайлд

Именины 10 марта

Завершая разговор о празднествах 10 марта 2024 года, обратимся к перечню именинников. В високосном году в эту дату отмечают день ангела:

Анна;

Севастьян (Севастиан);

Сергей;

Иван;

Николай;

Петр;

Порфирий.

Теперь вам известно, какой праздник выпадает на 10 марта 2024 года. Птичий день отлично подходит для того, чтобы провести его с детьми за сбором кормушек. А еще, помня про День архивов, можно навести порядок в личных документах.

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