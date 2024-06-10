Рассказываем, что интересного приходится на 10 июня — 162-й день високосного 2024 года. Как связаны между собой мороженое, старинные здания в стиле модерн и гуси? Из нашей статьи вы узнаете, какие интересные ивенты приходятся на 10 июня 2024 года: какой праздник справляют в эту дату в России, кто празднует свои именины, что сулят приметы.
Всемирный день модерна — праздник 10 июня
Модерн — стиль искусства, появившийся в начале XX века. Представители этого направления мечтали создать собственный художественный язык. Они часто экспериментировали с разными декоративными элементами и формами, использовали растительные орнаменты. Даже само название термина — модерн — происходит от французского слова moderne, что переводится как «новый».
Среди известных представителей модерна художники Густав Климт, Альфонс Муха, архитекторы Виктор Орта, Антони Гауди, Луис Салливан. В России в этом стиле построены дом компании «Зингер» и здание торгового товарищества «Братья Елисеевы» в Петербурге, собор Марфо-Мариинской обители на улице Ордынке в Москве.
В 2013 году в Венгрии решили справлять день модерна 10 июня. Праздник впервые прошел в Музее прикладного искусства в венгерском Будапеште. Дату выбрали неслучайно — 10 июня умерли архитекторы Эден Лехнер и Антонио Гауди. С тех пор день модерна стал популярен по всему миру. Россия присоединилась к празднованию в 2018 году.
Цель события — сделать стиль модерна популярным. К этой дате музеи готовят выставки об этом направлении искусства, проводят конкурсы и научные конференции. Каждый год праздник посвящен определенной теме. 10 июня 2024 года темой стал свет в модерне.
Никита Гусятник — народный праздник 10 июня в России
10 июня в России — праздник памяти святого Никиты Халкидонского, в народе — Никиты Гусятника. Он жил в Византии в VIII веке. В юности Никита Халкидонский ушел в монастырь. Народ любил его за милосердие и сострадательность, помощь сиротам и вдовам.
С 726 по 775 год он был архиепископом Халкидонским. В это время император Византии Лев V Армянин начал в стране иконоборческое движение. По его указу любой святой образ могли уничтожить без последствий для тех, кто это сделал. Никита Халкидонский выступил против законов императора. Он храбро защищал иконы, был отправлен в ссылку, где и умер.
В праздник 10 июня крестьяне молились о здоровье детей и домашних птиц. Никиту Гусятника славяне считали покровителем маленьких гусят. В этот день следовало внимательно следить за здоровьем и благополучием птиц. Если с ними что-то происходило, это сулило неприятности и несчастья. Для гусят и утят в этот день крестьяне готовили кашу на святой воде.
День мороженого и фестиваль лодок-драконов — праздники 10 июня 2024 года
Какой праздник отмечают 10 июня? Продолжаем разбираться. День мороженого в мире справляют два раза в году. 10 июня 2024 года исполнится 238 лет с начала массовой продажи этого лакомства в Америке. Подобный десерт существовал с древности, но до того его не производили в промышленных масштабах. А с 1984 года Национальный день мороженого в США и Великобритании приходится еще и на каждое третье воскресенье июля.
10 июня свой праздник получили геральдисты. Так называют исследователей гербов. Праздник учредила Международная ассоциация геральдистов-любителей в 2013 году.
Дуань-у цзе (другие названия — день поэта, праздник двойной пятерки) в Китае — один из трех наиважнейших ивентов государства. Его отмечают в пятый день пятого месяца по лунному календарю. Сейчас торжество выпало на 10 июня 2024 года.
Ивент посвящен поэту Цюй Юаню. Он жил в III–V веках до нашей эры, был министром при дворе царства Чу. Соперники оклеветали поэта, и его лишили должности, отправили в ссылку. А когда в царство Чу вторглись неприятели, он написал «Плач о столице Ин» и прыгнул в воды реки Мило. В честь патриотизма Цюй Юаня в Китае каждый год проходит фестиваль лодок-драконов. Еще в эту дату по традиции едят цзунцзы — рис, обернутый в тростниковые листья.
Изучаем, какой еще праздник справляют 10 июня в мире. Вот интересные ивенты в других странах:
- День Арабского Возрождения и Армии в Иордании;
- День поэта Луиса Камоэнса, португальских сообществ, Португалии в Португалии;
- День флота в Италии.
Приметы на 10 июня: что можно и нельзя делать
Полудница — праздник 10 июня в народных поверьях. Этим же словом называли духов полудня, напоминавших внешне женщин. Полудницы бывали добрые и злые. Славяне верили: добрые полудницы выходили в поля со сковородой и закрывали ею колоски от солнца, чтобы те не сгорели. А злые, наоборот, старались сжечь весь урожай.
10 июня беременные тоже отправлялись в поля. Они верили, что так их ребенок станет сильнее — получит энергию от колосьев и земли.
Вот в каких приметах еще упомянут праздник 10 июня. Одиноким девушкам в этот день рекомендовали не гулять в полдень. Иначе можно потерять шансы на успешную семейную жизнь. А мужчинам советовали не ходить на работу в поле — это сулило неудачи в любви. Еще в такой день нельзя:
- распахивать настежь окна и двери — в дом через них попадает нечистая сила;
- ругать детей и сквернословить — к разладу в семье;
- приглашать гостей — они могут забрать у хозяев удачу и богатство.
С днем связано большое число погодных примет. Вот некоторые из них:
- чем жарче 10 июня, тем холоднее декабрь;
- безветренная погода сулит хороший урожай;
- пошел дождь с крупными каплями — к непогоде в июне;
- обилие росы на траве утром — большой урожай хлеба.
Интересные факты про 10 июня
Мы рассказали, какие праздники отмечают 10 июня 2024 года. А теперь вспомним исторические события, которые произошли в этот день:
- 1793 год — столицей США стал город Вашингтон;
- 1807 год — основан Ижевский оружейный завод (сейчас — концерн «Калашников»);
- 1921 год — под Тулой открылся музей Льва Толстого в имении Ясная Поляна;
- 1931 год — запущен поезд «Красная стрела» по маршруту Москва — Ленинград и обратно;
- 1936 год — создана студия «Союзмультфильм».
Мы перечислили далеко не все праздники 10 июня 2024 года. В этот день родились художники Федор Бруни и Илья Глазунов, дочь Николая II — великая княжна Татьяна Николаевна, певицы Людмила Зыкина, Аида Ведищева и МакSим, балерина Светлана Захарова, фигурист Андрей Букин и многие другие известные личности.
Именины 10 июня
Кто празднует именины 10 июня? По святцам день ангела отмечают:
- Дмитрий;
- Захар;
- Павел;
- Никита;
- Филофея;
- Софрон.
Мы рассказали, какой праздник попадает на 10 июня 2024 года. Приметы рекомендуют молиться о здоровье детей и тщательно ухаживать за домашними птицами. А еще в этот день можно прогуляться по городу, чтобы полюбоваться старинными зданиями, поесть мороженое или почитать китайскую поэзию — зависит от ваших увлечений.
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