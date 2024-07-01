1 июля: Макушка лета, День реставратора и начало Петрова поста

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Праздники 1 июля 2024 года

Первая половина 2024 года подошла к концу. Православные христиане отказываются от мяса, молока и яиц. Реставраторы принимают поздравления. А во всем мире справляют день рождения энциклопедии. Все это — традиции 1 июля. Какой праздник приходится на этот день? И благодаря чему эта дата вошла в историю? Рассказываем в нашем материале.

День реставратора — праздник 1 июля в России

В России 1 июля — праздник реставраторов. Он приурочен к годовщине основания ЛАРМ — Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской. Ее создали в 1945 году для восстановления построек, пострадавших во времена ВОВ.

Реставратор — это незаменимая и недооцениваемая многими профессия. Благодаря трудам реставраторов вторую жизнь получают не только культурные памятники, но и важные исторические документы. Умелый специалист отличается не только прикладными навыками, но и глубокими познаниями в области истории. Стараниями эксперта можно восстановить мебель, живопись и графику, иконы, автомобили, книги, музыкальные инструменты, киноленты — и это далеко не полный перечень.

Кстати, на 1 июля также приходится памятная дата — День ветеранов боевых действий. Но, в отличие от Дня реставратора, она не признана на официальном уровне. Инициатива учредить День ветеранов принадлежит организации «Боевое братство».

Фото: Shutterstock/FOTODOM День реставратора — праздник 1 июля в России

Праздники 1 июля 2024 года в мире

Продолжаем говорить о праздниках 1 июля 2024 года. В ряде стран это особенно важная дата:

в Сомали, Руанде и Бурунди отмечают День независимости;

канадцы справляют День Канады, приуроченный к годовщине основания государства;

для китайцев это День основания Коммунистической партии;

для россиян и бурятов это День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

Какой еще праздник выпадает на 1 июля 2024 года? Стоит сказать и о неофициальных, но примечательных ивентах. В Болгарии устраивают массовые утренние сборы на морском берегу. Это традиция праздника Джулай — дня символического очищения и освобождения от гнета, в первую очередь — политического.

На международном уровне отмечают:

День заплетальщиков — всех тех, кто умеет плести косы;

День шутки;

День куриных крылышек;

День ранней пташки;

День плевания вишневыми косточками.

Обнаружить корни некоторых праздников 1 июля сегодня уже невозможно. Несмотря на это, отмечающие из разных уголков света продолжают рассылать близким поздравления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM День Канады

1 июля — начало Петрова (Апостольского) поста

1 июля 2024 года — важный день для православных христиан. Они начинают Апостольский пост, также известный как Петров или Петропавловский. Он продлится с 1 по 11 июля. А уже 12 июля верующие отметят День апостолов Петра и Павла.

Во время Петрова поста запрещено употреблять мясо, молоко и яйца. Зато дозволено есть рыбу, так что стоит непременно испечь рыбник. Как и в любой пост, в период с 1 по 11 июля стоит воздержаться от:

курения и алкоголя;

просмотра телевизора;

скроллинга соцсетей;

вечеринок, шумных застолий;

ссор, скандалов, зависти;

гаданий и других языческих обрядов.

Вместо этого нужно провести время в духовной работе и добрых делах. Это самое подходящее время для молитвы, посещения храма и подаяний.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Петров пост

Макушка лета, или Ярилин день — народный праздник 1 июля

Расскажем еще про один праздник 1 июля в России. Для этого обратимся к народному календарю. Для славян начало июля — это Макушка лета, или же Ярилин день. Его посвящали языческому богу Яриле. Мнения по поводу его «специализации» разнятся. Ярилу ассоциируют и с солнцем, и с плодородием, и со здоровьем, крепким браком и деторождением.

Праздник 1 июля по традиции проводили в веселье. На улицах устраивали ярмарки и шумные гуляния. Но про полевые работы тоже никто не забывал. Именно в этот день проводили покос травы, которой в дальнейшем набивали матрасы. По поверью, сон на таком матрасе будет крепким и оздоравливающим. Славяне также верили, что это идеальное время для гаданий. Считалось, что солнце на Макушку лета замедляет ход, а сквозь сплетенные ветви деревьев можно увидеть усопших.

Приметы на 1 июля: что можно и нельзя делать

Без народных примет обходится мало какой праздник. 1 июля — не исключение. По поверьям, в Ярилин день роса наделяется особыми свойствами. Если ей умыться, можно обрести красоту и силу. А скот, который пасся на росистом луге, будет отличаться крепким здоровьем.

Чтобы расположить к себе Ярилу, славяне обязательно:

принимали гостей;

занимались полевыми и домашними делами;

рыбачили;

прихорашивались;

участвовали в вечерних гуляниях.

А вот ссоры, хвастовство и жалобы, по поверью, непременно привлекут несчастья. Бездумно тратить деньги тоже не стоит. Все это чревато нищетой и разладом отношений.

Наконец, 1 июля 2024 года стоит следить за природными явлениями. Погода подскажет, чего ждать в будущем:

утренний туман предшествует жаркому дню;

если луна кажется зеленоватой, то скоро наступит засуха;

вороны кружат высоко в небе — грядет ненастье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Приметы на 1 июля

Какие события произошли 1 июля

Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 1 июля 2024 года. Но и это еще не все. На начало июля приходится годовщина ряда исторических событий. Вот некоторые из них:

1751 — во Франции издана первая в мире энциклопедия в современном понимании этого слова;

1862 — начала работать Московская публичная библиотека — одна из крупнейших библиотек в мире;

1882 — в Российской империи начали действовать телефонные станции;

1911 — благодаря Казимежу Функу в диетологии стали использовать слово «витамин»;

1917 — Россия впервые перешла на летнее время;

1979 — Sony представила первый плеер Walkman;

2009 — азартные игры запрещены в России на федеральном уровне.

Фото: Shutterstock/FOTODOM События 1 июля

Кто из знаменитостей родился 1 июля

1 июля появились на свет:

Жорж Санд (1804–1876) — писательница-романистка;

Алис Ги-Блаше (1873–1868) — первая женщина-режиссер в истории;

Вера Мухина (1889–1953) — скульптор, создательница скульптуры «Рабочий и колхозница»;

Джералд Эдельман (1929–2014) — биохимик, внесший вклад в изучение антител;

Александр Курляндский (1938–2020) — писатель, автор детских книг;

принцесса Диана (1961–1997) — принцесса Уэльская;

Памела Андерсон (р.1967) — актриса и модель;

Леа Сейду (р. 1985) — актриса;

Аделина Сотникова(р. 1996) — фигуристка, чемпионка ОИ в одиночном катании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Аделина Сотникова

Именины 1 июля

Скажем еще пару слов о праздниках 1 июля 2024 года. Согласно святцам, день ангела справляют:

Виктор;

Александр;

Василий;

Никанор;

Леонтий.

Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 1 июля 2024 года. Не забудьте поздравить знакомых реставраторов, встретиться с близкими и приготовить аппетитный рыбник.

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