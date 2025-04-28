1 доширак и 1 куриная грудка! Готовим чумовую лапшу «Чачжанмён» по-корейски. Попробуйте этот насыщенный корейский лапшичный блюдо с пикантной пастой из чёрных бобов, нежным куриным филе и хрустящими овощами. Быстро, сытно и очень ароматно! Пасту из чёрных бобов — чунджан, можно купить в любом отделе гипермаркета со специями или на маркетплейсе.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — ½ шт. (около 150 г)
  • Лапша быстрого приготовления — 250 г (или удон)
  • Паста из чёрных бобов (чунджан) — 80 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Лук-порей — 1 ст. л. (белая часть)
  • Имбирь — 1 ст. л. (мелко рубленный)
  • Огурец — 1 шт. (соломкой)
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Устричный соус — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Кукурузный крахмал — 1 ч. л. + 50 мл воды
  • Вода — 100 мл
  • Масло — для жарки
  • Соль — щепотка

Приготовление

1. Подготовка лапши: заварите лапшу по инструкции, откиньте на дуршлаг.

2. Обжарка курицы. Нарежьте грудку мелкими кубиками, обжарьте на масле до лёгкой румяности.

3. Ароматная основа. Добавьте рубленый лук, имбирь и лук-порей, пассеруйте 2–3 минуты.

4. Соус. Влейте пасту из чёрных бобов, соевый и устричный соусы, сахар, воду. Тушите 5 минут.

5. Загущение. Введите крахмал, разведённый водой, и доведите до загустения. Смешайте лапшу с соусом, подавайте с огурцом.

Ранее мы делились рецептом лапши быстрого приготовления по-шикарному! Шедевр из простых продуктов.

 