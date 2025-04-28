1 доширак и 1 куриная грудка! Готовим чумовую лапшу «Чачжанмён» по-корейски. Попробуйте этот насыщенный корейский лапшичный блюдо с пикантной пастой из чёрных бобов, нежным куриным филе и хрустящими овощами. Быстро, сытно и очень ароматно! Пасту из чёрных бобов — чунджан, можно купить в любом отделе гипермаркета со специями или на маркетплейсе.