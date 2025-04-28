1 доширак и 1 куриная грудка! Готовим чумовую лапшу «Чачжанмён» по-корейски. Попробуйте этот насыщенный корейский лапшичный блюдо с пикантной пастой из чёрных бобов, нежным куриным филе и хрустящими овощами. Быстро, сытно и очень ароматно! Пасту из чёрных бобов — чунджан, можно купить в любом отделе гипермаркета со специями или на маркетплейсе.
Ингредиенты
- Куриная грудка — ½ шт. (около 150 г)
- Лапша быстрого приготовления — 250 г (или удон)
- Паста из чёрных бобов (чунджан) — 80 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Лук-порей — 1 ст. л. (белая часть)
- Имбирь — 1 ст. л. (мелко рубленный)
- Огурец — 1 шт. (соломкой)
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Устричный соус — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Кукурузный крахмал — 1 ч. л. + 50 мл воды
- Вода — 100 мл
- Масло — для жарки
- Соль — щепотка
Приготовление
1. Подготовка лапши: заварите лапшу по инструкции, откиньте на дуршлаг.
2. Обжарка курицы. Нарежьте грудку мелкими кубиками, обжарьте на масле до лёгкой румяности.
3. Ароматная основа. Добавьте рубленый лук, имбирь и лук-порей, пассеруйте 2–3 минуты.
4. Соус. Влейте пасту из чёрных бобов, соевый и устричный соусы, сахар, воду. Тушите 5 минут.
5. Загущение. Введите крахмал, разведённый водой, и доведите до загустения. Смешайте лапшу с соусом, подавайте с огурцом.
Ранее мы делились рецептом лапши быстрого приготовления по-шикарному! Шедевр из простых продуктов.