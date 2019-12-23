https://static.news.ru/photo/b59901ac-2547-11ea-adb7-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звёзды отечественного шоу-бизнеса прокомментировали слухи о назначении балерины Анастасии Волочковой главой Орловской области. Артистка якобы уже дала своё согласие.

Тем более что появилось объявление о продаже особняка артистки. Её коллеги одобрили решение Волочковой, если таковое, конечно, есть. Татьяна Буланова похвалила балерину и привела в пример Шварценеггера, который был губернатором Калифорнии и «никто не умер», поведала певица своё мнение в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ .

Волочкова — не значит, что плохо. Она умная, мудрая женщина. Если она сделает балетные школы и бани — это уже плюс, — согласилась с коллегой Жасмин.

Отрицательно отнёсся к «назначению» продюсер Иосиф Пригожин, который призвал пожалеть людей, а Волочковой рекомендовал танцевать, раз она балерина.

В администрации Орловской области информацию о назначении Волочковой на пост главы региона опровергли. Балерина тоже назвала эти слухи «бредом сивой кобылы». Объявление о продаже её дома на поверку тоже оказалось фиктивным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, с минимумом макияжа и с элегантной причёской.