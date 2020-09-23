Звёзды массово заразились коронавирусом на фестивале «Кинотавр» в Сочи

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Сразу несколько российских актёров кино и режиссёров заразились COVID-19 на кинофестивале «Кинотавр». На церемониях и премьерах знаменитостям было сложно соблюдать социальную дистанцию, а во время посиделок в ресторанах звёзды забывали пользоваться масками. Одним из первых заразившихся стал актёр Александр Молочников.

Позже вирус выявили у режиссёров Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой. Оба почувствовали себя плохо по возвращении в Москву, тесты ПЦР показали положительные результаты.