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Звёзды массово заразились коронавирусом на фестивале «Кинотавр» в Сочи

16:35, 23 сентября 2020

Сразу несколько российских актёров кино и режиссёров заразились COVID-19 на кинофестивале «Кинотавр». На церемониях и премьерах знаменитостям было сложно соблюдать социальную дистанцию, а во время посиделок в ресторанах звёзды забывали пользоваться масками. Одним из первых заразившихся стал актёр Александр Молочников.

Позже вирус выявили у режиссёров Резо Гигинеишвили и Нигины Сайфуллаевой. Оба почувствовали себя плохо по возвращении в Москву, тесты ПЦР показали положительные результаты.

Как пишет Super, коронавирус в Сочи, предположительно, привёз именно Молочников. Он почувствовал себя плохо перед выходом на красную дорожку, однако не заподозрил у себя COVID, поскольку перед вылетом сдал тест, который показал отрицательный результат. После он посетил афтепати, где общался с другими звёздами и коллегами по цеху. По возвращении в Москву режиссёр сдал второй тест, который оказался положительным. Позднее COVID-19 обнаружили у Оксаны Фандера, Анны Чиповской, и Дениса Шведова.

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