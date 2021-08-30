Звёздный пиар-менеджер назвал алкоголь основной причиной состояния МакSим

Звёздный пиар-менеджер Иван Ирбис на фоне слухов о «фейковости» болезни певицы МакSим предположил, что злоупотребление алкоголем является основной причиной её нынешнего состояния. Об этом он рассказал в интервью «Экспресс газете».

На самом деле ни для кого не секрет, что все её проблемы связаны со злоупотреблением алкоголем. Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная. Я видел такие съёмки в Интернете. А однажды и сам был тому свидетелем, — признался Ирбис.

Он рассказал, что во время выступления МакSим в московском клубе «Облака» за 300 тысяч рублей исполнительнице после каждой песни приносили бокал. Ирбис убеждён, что болезнь певицы была придумана для отвода глаз, в то время как на самом деле агенты МакSим лечили её от алкогольной зависимости «в какой-нибудь Швейцарии».

Ранее сообщалось, что МакSим провела месяц в искусственной коме, вызванной последствиями перенесённой коронавирусной инфекции. Только недавно артистку отпустили домой на реабилитацию, по уверениям врачей, восстановиться после болезни ей удастся не скоро.