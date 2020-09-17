Звёздный адвокат Жорин рассказал о многочисленных травмах Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/21f8604a-f8bf-11ea-9dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На теле скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой во время осмотра перед медицинской экспертизой были обнаружены многочисленные травмы. Об этом рассказал адвокат дочери исполнительницы Аннеты Бриль — звёздный юрист Сергей Жорин.

По его словам, характер травм свидетельствует о том, что перед кончиной Легкоступову жестоко избили. В процессе осмотра ушибы и гематомы были обнаружены на голове, на теле и на конечностях. Травмы на руках могут быть свидетельством того, что она защищалась.

Жорин отметил, что Бриль, увидев заключение, была в шоке. Ведь муж певицы Юрий Фирсов утверждал, что Легкоступова упала в ванной.

Но по характеру травм видно, что здесь нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть, несколько раз в день, чтобы получить такие травмы. У меня есть информация, касающаяся общения Легкоступовой и Фирсова. Но эти сведения мы в ближайшее время предоставим следствию, — цитирует адвоката телеканал «360».

Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире.

Как ранее писал NEWS.ru, причину смерти певицы назвала её дочь в эфире программы «Пусть говорят». Ей оказалась закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжёлой степени.