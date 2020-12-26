Звёздный адвокат Жорин назвал объём активов умершей певицы Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/3310bc7e-4860-11eb-85a7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жорин Фото: vk.com/advokat_zhorin

Общая стоимость активов заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой составляет не более 10 млн рублей. Об этом заявил адвокат семьи певицы Сергей Жорин.

С учётом того что сейчас некоторыми СМИ активно распространяется не соответствующая действительности информация о якобы 100-миллионном наследстве Валентины Легкоступовой, мы с Анеттой примерно посчитали, сколько же на самом деле составляет примерная стоимость наследственной массы. К сожалению, это никакие не 100 млн рублей, а где-то от 8 до 10 млн рублей, — рассказал адвокат журналистам ТАСС.

Наследство певицы состоит из квартиры и загородного дома. Квартира стоит не более 10 млн рублей, она расположена в столичном районе Текстильщики, а загородный дом — не более 4 млн рублей. Если вычесть кредитные обязательства, то остаётся примерно 10 млн рублей, рассказал Жорин. Он уточнил, что когда-то Легкоступова жила в квартире на Каретном Ряду, но на момент смерти это имущество ей не принадлежало.

По словам юриста, для семьи певицы самым дорогим является память о Легкоступовой, но её песни не представляют какой-либо значимой материальной ценности.

Ранее супруг артистки Юрий Фирсов заявил права на имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность умершей жены, поскольку решил заняться сольным творчеством и исполнять её песни.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в московской больнице, не приходя в сознание. Незадолго до смерти артистка проходила терапию вместе с мужем в наркологической клинике. В ночь с 7 на 8 августа певице стало плохо, она впала в кому, была переведена в другую больницу для экстренной операции, поскольку у неё обнаружили черепно-мозговую травму.

Как писал NEWS.ru, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку обстоятельств смерти Легкоступовой. Такое решение было принято после обращения дочери артистки Анетты Бриль.