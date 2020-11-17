Коронавирус не помеха: озвучены гонорары звёзд за новогодние корпоративы

https://static.news.ru/photo/c79617fe-28b2-11eb-aedb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: facebook.com/leningradtop

Звёзды российского шоу-бизнеса, несмотря на пандемию коронавируса и последовавшие из-за неё запреты, не намерены отказываться от новогодних корпоративов. Подобные мероприятия в этом году, надо полагать, несколько изменят формат, но обойдутся организаторам, как и прежде, в круглые суммы. Тем более что гонорары кумиров уже озвучены.

Делают это певцы, конечно, далеко не всегда публично. Чтобы свериться с расценками, издание «Ридус» провело эксперимент: концертным директорам артистов звонили от имени крупной компании, сотрудники которой мечтают услышать именно этого исполнителя. Оказалось, что некоторые селебрити понизили стоимость своих услуг по сравнению с прошлым годом, но большинство не согласны ни на какие уступки. При этом исполнители не хотят петь в защитной маске, хотя сдать тест на COVID перед выступлением многие не против.

Самым дорогим в списке оказался основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его гонорар за выступление на корпоративе составляет $150 тысяч (примерно 11,5 млн рублей). Есть и технический райдер, добавляющий ещё 750 тысяч рублей: музыкант согласен выступать только с собственной аппаратурой. Зато репертуар готов заранее обсудить с заказчиком.

По сравнению со Шнуровым достаточно недорогим кажется Филипп Киркоров. Его появление на корпоративе на 50 минут оценивается почти вдвое дешевле — «всего» €80 тысяч (примерно 6 млн рублей). Зато без каких бы то ни было скидок. Артист не согласен выступать ни за меньшие деньги, ни в более коротком формате.

Рэпер Алишер Моргенштерн — пожалуй, один из самых обсуждаемых артистов года — согласен выступить на частном новогоднем празднике за 4 млн рублей. Несмотря на то что его треки называют самыми неразборчивыми песнями, заплатить за право вживую попытаться разобрать слова, судя по всему, корпорации готовы: прайс музыкант снижать не намерен.

В спину кумиру нынешней молодёжи дышит кумир молодёжи 1990-х. Выступление экс-солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова оценивается в 3,5 млн. Причём представитель артиста в шутку отметил, что правила социальной дистанции погрузившемуся в сольное творчество певцу только на руку. Он полагает, что на сцену не станут выбегать экзальтированные зрительницы в надежде обнять кумира юности. К слову, для танцоров, которые выступают с Жуковым, представители артиста согласны сшить специальные маски.

Ольга Бузова готова появиться на корпоративе на 45 минут, организаторам праздника такая роскошь обойдётся в 2,5 млн рублей. В этом году ведущая реалити-шоу «Дом-2» и по совместительству певица стала одной из тех, кто решился уменьшить расценки. Годом ранее послушать её голос вживую можно было за 3,5 млн. Впрочем, Бузова согласна и не песть, а просто побыть ведущей праздника. Это дольше и дешевле: четыре часа обойдутся в 3 млн рублей.

Прославившийся композицией «Любимка» певец Данил Прытков, больше известный под псевдонимом Niletto, берёт за свои выступления 1,5 млн.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко согласен выступить на корпоративе за более скромную плату: его выступление на новогоднем корпоративе варьируется от 1,3 до 1,5 млн рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Валерий Меладзе призвал бойкотировать съёмки новогодних шоу на телевидении. Свой демарш он объяснил тем, что российские артисты из-за пандемии коронавируса остались без новогодних концертов. При этом, по его словам, уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались без средств к существованию.