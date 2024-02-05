Звезды «Зачарованных» возобновили вражду спустя 25 лет Милано опровергла обвинения Доэрти в причастности к ее уходу из «Зачарованных»

Фото: AdMedia/Global Look Press

Шеннен Доэрти

Американские актрисы Алисса Милано и Шеннен Доэрти, известные по сериалу «Зачарованные», снова вступили в противостояние спустя 25 лет, пишет The Hollywood Reporter. По данным издания Доэрти публично обвинила Милано в том, что ее уволили из проекта, но актриса опровергла это заявление.

У меня не было власти увольнять кого бы то ни было, — объяснила Милано.

При этом актриса подтвердила, что на съемочной площадке была тяжелая обстановка. По ее словам, студия даже наняла медиатора, который должен был помочь разрешить конфликт между Доэрти и Милано. Последняя рассказала, что именно нанятый специалист предложил вывести из сюжета сериала одну из героинь.

Сериал «Зачарованные» выходил с 1998 по 2006 год и имел большой успех у зрителей. Главные роли в проекте исполнили Доэрти (Прю), Милано (Фиби) и Холли Мари Комбс (Пайпер). В финале третьего сезона персонажа Доэрти убили. Актриса обвинила в этом решении Милано, так как считала, что та поставила продюсерам ультиматум — уйдет либо она, либо Доэрти.

Ранее стало известно, что американская актриса Энни Вершинг, снимавшаяся в «Зачарованных», умерла в возрасте 45 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ее дебютом стало появление в одном из эпизодов сериала «Звездный путь: Энтерпрайз». Вершинг наиболее известна по роли специального агента ФБР в седьмом и восьмом сезонах телесериала «24 часа». Еще она снялась в дневной мыльной опере «Главный госпиталь», а также появилась в эпизодах множества сериалов, среди которых «Фрейзер», «Сверхъестественное», «Касл», «Новичок», «Беглецы» и многих других.