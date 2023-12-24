«Звезды в Африке», «Реальные пацаны», Шаляпин: как живет Алексей Базанов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Алексей Базанов

Актер Алексей Базанов прославился благодаря роли помощника участкового в сериале «Реальные пацаны». Что известно о карьере артиста и его личной жизни?

Как прославился Алексей Базанов

Базанов родился в городе Березники Пермского края в семье врачей. Он отказался продолжать династию медиков и поступил на геологический факультет в Пермский государственный университет, где стал игроком команды КВН Perm Style.

Когда в Перми начали проходить первые концерты Comedy Club с участием местных комиков, Алексей Базанов сначала писал для них тексты, а позднее сам начал выходить на сцену. Затем он отправился в Москву, где принял участие в юмористическом шоу «Смех без правил» под псевдонимом Златый Базанов. В 2010 году артист прошел кастинг на роль в сериале «Реальные пацаны», где актеры снимались под своими именами, а первые серии записывались на любительскую камеру.

Помимо работы в качестве актера, Базанов писал сценарий и диалоги для «Реальных пацанов». Позднее он снялся в лентах «Адаптация», «Везучий случай», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Патриот» и других.

Чем сейчас занимается Алексей Базанов

Алексей Базанов больше десяти лет назад переехал в Москву. Сейчас он продолжает сниматься в российском кино в качестве актера. В текущем году с ним вышел фильм «Новогодний ол инклюзив», также он задействован в съемках в сериалах, которые находятся на стадии производства. Актерскую профессию Базанов совмещает с работой сценариста.

«Совмещать эти две профессии мне нравится: интересно находиться и снаружи мира, который ты придумываешь, и дополнять его изнутри. Но вообще, я себя профессиональным артистом не считаю — я сценарист, это мое ремесло. Поэтому, кстати, я всегда прошу дать мне почитать сценарии, когда мне поступают предложения сыграть» — объяснил он WomanHit.

Артист также появился на экранах в завершающем сезоне сериала «Реальные пацаны», однако не был задействован в финальном эпизоде ленты, когда главный герой Николай Наумов отправился к бойцам СВО. Алексей Базанов ни на экране, ни в реальности не делал публичных заявлений насчет спецоперации.

Что известно об участии Базанова в шоу «Новые звезды в Африке»

Алексей Базанов дошел до финала программы «Новые звезды в Африке», завершающий выпуск которого выйдет 24 декабря. В проекте за место победителя и приз в 5 млн рублей с ним поборются еще трое участников — Женя Искандарова, Карина Кокс и Карина Нигай.

В минувшем выпуске Алексей Базанов впервые за все время съемок принял участие в состязании на выбывание, однако проект покинул певец Прохор Шаляпин.

Незадолго до голосования между артистами произошел конфликт. Певец заметил, что актер не старался во время испытания за монеты, поэтому лагерь остался голодным. Участники реалити-шоу решили, что между Базановым и Шаляпиным будет принципиальное сражение. Во время поединка им нужно было кидать мешочки в лунку, которая находилась на качающемся столе. Со счетом 3:1 победил Алексей Базанов.

Что известно о личной жизни Алексея Базанова

Актер женат на Василисе Голубевой. С супругой он познакомился задолго до выхода сериала «Реальные пацаны». Базанов сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время Олимпиады в Сочи, прогуливаясь по Олимпийскому парку.

В 2015 году супруги стали родителями, у них родился сын Лев. Актер предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

«Я не люблю афишировать свою личную жизнь, рассказывать о своей семье. Мне кажется, что эта информация касается только меня и моих близких, а потому не должна быть интересна всем вокруг. Такой вот я закрытый человек», — рассказал Базанов.

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