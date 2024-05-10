Звезды «Орла и решки» во второй раз стали родителями Алина Астровская родила Антону Лаврентьеву второго сына

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алина Астровская и Антон Лаврентьев

В семье ведущих передачи «Орел и решка» Антона Лаврентьева и Алины Астровской пополнение. Певица в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что 8 мая у них родился второй сын.

Астровская уточнила, что Лаврентьев во время родов был рядом с ней. Рост малыша составил 54 сантиметра, а вес — 4240 граммов.

В водичку, легко и бережно, пришел наш мальчик, — написала звезда.

Судя по снимку, Астровская родила второго сына в ванне. Она сопроводила фото, на котором обнимает новорожденного, надписью «Прямо в мои руки». Имя ребенка ведущая не раскрыла.

Лаврентьев и Астровская стали родителями в первый раз в 2022 году. Сына пара назвала Тео. Они долгое время скрывали беременность, но округлившийся живот артистки выдал ее.

Ранее американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут первенца. Хейли опубликовала кадры, на которых демонстрирует округлившийся живот.

Недавно молодая супруга артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, недавно родившая юмористу второго ребенка, подтвердила, что у нее с детьми общая дата рождения. Татьяна уточнила, что она, сын Ваган и дочь Матильда родились 13-го числа, но в разные месяцы и годы.