Звезду «Слова пацана» заметили целующимся с девушкой Super.ru: Славу Копейкина и Яну Енжаеву сняли целующимися на премьере сериала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звезду «Слова пацана» Славу Копейкина заметили целующимся со своей девушкой, актрисой Яной Енжаевой на премьере сериала «На автомате», передает Telegram-канал Super.ru. Артист долгое время скрывал свою пассию, однако сейчас перестал сдерживать себя, отметили авторы публикации.

Пара сначала нежно обнималась, а затем неожиданно для всех начала целоваться, написал канал. Об отношениях с Енжаевой молодой артист объявил еще в апреле, но открыто свои чувства они не афишировали.

Слухи о романе между актерами начали появляться в Сети в конце прошлого года. 14 февраля Енжаева намекнула поклонникам, что провела День всех влюбленных не одна, и опубликовала фотографию с большим букетом цветов. В марте Копейкина заметили с девушкой в центре Москвы. Пара гуляла под руку по одной из набережных столицы.

Ранее комик Гарик Харламов назвал лютой чушью сообщения некоторых СМИ о том, что он был вынужден сделать предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук под давлением матери. Подобные заявления следует расценивать как клевету и распространение заведомо ложной информации, обратил внимание шоумен.

До этого блогера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери заметили вместе после ее концерта в Минске. Пара вышла к поклонникам, держась за руки. Манукян попробовал скрыть лицо от камер под капюшоном, но это у него вышло не очень успешно.