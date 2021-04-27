Звезду шоу «Холостяк» угрожают облить кислотой

https://static.news.ru/photo/95eef9a2-a7d1-11eb-b66c-96000091f725_660.jpg Фото: krissroma / instagram

Одна из участниц шоу «Холостяк» Кристина Романова попала в серьёзный скандал. Она уверяет, что её бывший молодой человек не даёт ей покоя и угрожает.

Он же причастен к публикации её анкеты на сайте эскорт-услуг, где даже публиковали расценки за ночь с моделью. Романова утверждает, что бывший преследует её семью, а также грозится облить девушку кислотой на улице.

Девушка уже и в суд на него подавала и блокировала во всех соцсетях, но ничего не помогло.

Я не рассказывала об этом, потому что этот человек гнобит всех, кто был с ним рядом. Я опасалась даже за свою жизнь. Этот человек международный преступник, хакер и вор — его разыскивает Интерпол, — заявила модель.

Она обвинила его же и в сливе видео «для личного пользования», после которых в Сети появились слухи про эскорт и пристрастие Романовой к наркотикам, пишет StarHit.

Кроме того, когда пара была вместе, поклонник то признавался в любви к девушке, то грозился, что убьёт её. Применял силу, а потом каялся и говорил, что ему нужна помощь психологов. Теперь же он то предлагает девушке остаться друзьями, то угрожает расправой, поделилась она.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который ранее высказался о том, что во второй половине 1980-х в России многие артистки занимались эскортом. Разин отказался называть их имена, чтобы не нарваться на судебное разбирательство. Однако Соседов призвал относиться к этому факту с юмором, потому что «глупо это обсуждать, ведь это не секрет».