Звезду «Олененка» заметили в толпе фанатов шотландской сборной на Евро-2024

Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ричард Гэдд

Звезду сериала «Олененок» Ричарда Гэдда заметили среди фанатов шотландской сборной на Евро-2024, сообщил таблоид Daily Star. Актер посетил матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Шотландии Швейцарии, который завершился со счетом 1:1.

Гэдд попал в объектив камеры во время трансляции матча. Звезда Netflix выглядел очень напряженным. Актер был одет в белую шотландскую рубашку и черную кепку. Сам артист подтвердил, что присутствовал на матче, и подчеркнул, что гордится сборной Шотландии.

Гэдд появился на матче на фоне скандала сего автобиографическим мини сериалом «Олененок». В шоу комик рассказывает о преследовании со стороны женщины по имени Марта. Этот персонаж заинтересовал одну из зрительниц, которая узнала в Марте себя. Теперь женщина через суд требует взыскать с Netflix и Гэдда более $50 млн.

15 июня сборная Германии в стартовом матче чемпионата Европы по футболу в Мюнхене со счетом 5:1 обыграла команду Шотландии. В игре отличились Флориан Вирц (10-я минута), Джамал Мусиала (19-я), Кай Хаверц (45+1, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68-я) и Эмре Джан (90+3). Но на 87-й минуте немецкий защитник Антонио Рюдигер отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте за грубый фол в штрафной площади прямую красную карточку получил игрок шотландской сборной Райан Потреус.