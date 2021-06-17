Звезду Голливуда Уизерспун гипнотизировали для роли

https://static.news.ru/photo/78df212c-d006-11eb-9c3a-96000091f725_660.jpg Риз Уизерспун Фото: Matt Petit/Global Look Press

Американская актриса Риз Уизерспун призналась, что для роли в фильме «Дикая» она специально прибегала к гипнозу, пишет издание Interview Magazine. Звезда Голливуда сыграла в ленте Шерил Стрэйд, отправившуюся в одиночный поход, чтобы отвлечься от смерти матери.

Артистка отметила, что сильно переживала , когда готовилась к съёмкам. У неё начались панические атаки, и ей пришлось обратиться к гипнологу, чтобы справиться с волнением. Больше всего знаменитость беспокоило отсутствие рядом коллег по цеху — 25 дней она снималась одна — «только я, камера и рюкзак».

По словам Риз, проект сильно на неё повлиял. Актрису поразил путь, проделанный её героиней, и то, к чему она в итоге пришла. По мнению Уизерспун, лента посвящена самостоятельному решению женщинами проблем.

Накануне стало известно, что американский актёр и звезда кинотрилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд сыграет в ремейке «Токсичного мстителя» (1984). Картина повествует про человека, упавшего в чан с химикатами и превратившегося в уродливого мутанта.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Рассел Кроу собирается создать крупную киностудию на юго-востоке Австралии. Артист займётся бизнесом в прибрежном городе Кофс-Харбор в штате Новый Южный Уэльc, что в 540 км от Сиднея. Объекты будут размещены на территории существующего курорта, где смогут жить члены семей съёмочных групп. Срок реализации проекта пока неизвестен.