Известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь. 24 сентября отец ребёнка Евгений Кузин забрал молодую маму домой.
Девушка призналась, что больничная палата стала для неё родной. Медсестёр и санитарок она назвала своими лучшими подружками.
Мать и ребёнок находятся в хорошем состоянии. На выписке присутствовали друзья семьи, в том числе коллега по «Дому-2» Нелли Ермолаева, передаёт
Ранее News.ru писал, что бывший участник этого телепроекта Филипп Алексеев стал виновником аварии, а затем потасовки на МКАД. Молодой человек зацепил байкера, обгоняя машины на обочине, из-за чего тот упал на автомобиль, который ехал рядом.