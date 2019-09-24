https://static.news.ru/photo/12ac02aa-defc-11e9-8007-fa163e074e61_660.jpg Саша Артёмова Фото: artemovasasha1/instagram.com

Известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь. 24 сентября отец ребёнка Евгений Кузин забрал молодую маму домой.

Девушка призналась, что больничная палата стала для неё родной. Медсестёр и санитарок она назвала своими лучшими подружками.

Мать и ребёнок находятся в хорошем состоянии. На выписке присутствовали друзья семьи, в том числе коллега по «Дому-2» Нелли Ермолаева, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что бывший участник этого телепроекта Филипп Алексеев стал виновником аварии, а затем потасовки на МКАД. Молодой человек зацепил байкера, обгоняя машины на обочине, из-за чего тот упал на автомобиль, который ехал рядом.