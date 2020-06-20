Звезду «Дивергента» обвинили в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/a4d8e266-b2c7-11ea-94c4-fa163e074e61_660.jpg Энсел Элгорт Фото: Efren Landaos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американского актёра Энсела Элгорта обвинили в сексуальном насилии над 17-летней девушкой. Об этом рассказала сама жертва в Twitter.

Потерпевшая под ником Gabby призналась, что инцидент произошёл в 2014 году, когда актёру было 20 лет. Она познакомилась с Элгортом в соцсети, тот предложил ей встретиться. На свидании он напал на неё, заставив думать, что «именно таким должен быть секс».

Как написала девушка, она «не хотела этого делать», он даже не спросил, хочет ли она прекратить заниматься сексом, зная, что это был её первый раз, и видя, что она рыдает от боли.

По словам девушки, единственными словами, которые актёр ей тогда сказал, были «мы должны сломать тебя».

Gabby также утверждает, что Энсел Элгорт попросил её о сексе втроём и она об этом никому не сказала, потому что актёр якобы пригрозил ей. Она отметила, что до сих пор испытывает страдания и вынуждена ходить на терапию, так как у неё бывают панические атаки.

Своё сообщение девушка сопроводила фотографией, на которой сидит рядом с Элгортом, закрыв лицо. В окружении актёра эти обвинения пока никак не прокомментировали, пишет Daily Mail.

26-летний актёр известен своими ролями в фильмах «Дивергент», «Малыш на драйве», «Виноваты звёзды».

Ранее NEWS.ru писал, что американского актёра Дэнни Мастерсона, известного по участию в сериале «Мужики за работой», обвинили в изнасиловании трёх женщин. Пять девушек выступили с обвинениями ещё несколько лет назад, и всё это время полиция вела расследование. В итоге Мастерсона привлекли к ответу по трём инцидентам, которые произошли в период с 2001 по 2003 год.