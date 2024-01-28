Звезду Comedy Woman заметили в компании 25-летнего блогера Super: звезду Comedy Woman Сысоеву и блогера Стоуна заметили вместе в аэропорту

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Надежда Сысоева

Звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву и 25-летнего блогера Сашу Стоуна, возможный роман которых уже обсуждался, заметили вместе в московском аэропорту после совместного отдыха в Таиланде, сообщает Super. По его информации, звезды летели бизнес-классом, но сидели в разных рядах самолета.

Как передает издание, предполагаемые влюбленные прилетели с Пхукета в Шереметьево. Сысоеву и Стоуна засняли при прохождении паспортного контроля. Судя по опубликованным фотографиям, блогер не скрывал свое лицо, а Сысоева надела черную толстовку с капюшоном, чтобы не привлекать к себе внимания.

Ранее звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз призналась, что ее сердце не может быть свободно. По ее словам, влюбленность или любовь — это нормальное состояние души человека. Актриса также подчеркнула, что не общается ни с кем из своих бывших романтических партнеров, кроме отца ее ребенка — режиссера Константина Богомолова, который сейчас женат на телеведущей Ксении Собчак.

Мороз добавила, что не испытывает серьезных проблем при работе в сценах с обнажением в кадре. Она призналась, что преодолеть стеснение перед командой и зрителем ей удается благодаря профессиональному подходу к работе.