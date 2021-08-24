Звезду боевика по Marvel увезли в больницу после нападения

Звезда боевика по комиксам Marvel «Вечные» Барри Кеогана подвергся нападению в Голуэе (Ирландия), передаёт портал Independent. Актёра увезли в больницу.

По информации местной полиции, 15 августа в 03:30 артиста нашли около дорогого отеля G Hotel. Кто-то ему сильно разбил лицо. Позже потерпевшего госпитализировали. Кеоган пока не подал заявление в правоохранительные органы, но силовики начали расследование. В настоящее время никого не арестовали. Мужчину в тот вечер заметили в нескольких ресторанах и клубах, он заявлял, что приехал увидеться со старыми приятелями.

В новом блокбастере повествуется о Вечных. Это представители бессмертной инопланетной расы со сверхчеловеческими способностями. Они прилетели на Землю семь тысяч лет назад и защищали людей от гуманоидов Девиантов. Кеоган исполнил роль одного из Вечных по имени Друиг. В ленте также снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие. Премьера в России состоится 4 ноября 2021 года.

Накануне стало известно, что актёра Роберта Дауни — младшего, игравшего в киновселенной Marvel Железного человека, заменят темнокожей супергероиней. Нового персонажа по имени Рири Уильямс будет играть в кино актриса Доминик Торн. Кинодебют новой героини состоится в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда», рассказал глава Marvel Кевин Файги. Кинолента должна выйти 7 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что официальный YouTube-канал Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер блокбастера «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях. Финальный трейлер картины объясняет, почему новые герои Marvel не присоединились к команде Мстителей в их борьбе со злодеем Таносом, по щелчку уничтожившим половину населения Земли.