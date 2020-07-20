Звезду «Битвы экстрасенсов» избили в Москве

https://static.news.ru/photo/66ebafa8-c9b8-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Никита Турчин Фото: n_turchin/instagram.com

Неизвестные избили участника шоу «Дом 2» и «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина в столице. В настоящий момент он находится в одной из больниц города.

Врачи оценивают состояние звезды как средней степени тяжести. Об этом он сам рассказал в Instagram.

По его словам, ЧП произошло несколько дней назад. Нападавшие избили его.

Ударяли по голове чем-то тяжёлым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки, — подчеркнул он.

После нападения у него кружилась голова и темнело в глазах. Он не мог даже написать сообщение друзьям. Из последних сил мужчина позвонил в экстренные службы и отправил близким геолокацию.

Позднее врачи рассказали, что он несколько раз терял сознание.

По приезде в больницу у медиков были подозрения на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь, — заключил он.

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