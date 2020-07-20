Звезду «Битвы экстрасенсов» избили в Москве

Неизвестные избили участника шоу «Дом 2» и «Битва экстрасенсов» Никиту Турчина в столице. В настоящий момент он находится в одной из больниц города.
Врачи оценивают состояние звезды как средней степени тяжести. Об этом он сам
По его словам, ЧП произошло несколько дней назад. Нападавшие избили его.
Ударяли по голове чем-то тяжёлым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки, — подчеркнул он.
После нападения у него кружилась голова и темнело в глазах. Он не мог даже написать сообщение друзьям. Из последних сил мужчина позвонил в экстренные службы и отправил близким геолокацию.
Позднее врачи рассказали, что он несколько раз терял сознание.
По приезде в больницу у медиков были подозрения на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь, — заключил он.
Ранее в Москве ограбили актёра Игоря Яцко. Кто-то списал с его банковской карты почти полмиллиона рублей. Пропажу он обнаружил практически сразу. Игорь отправился в ОВД «Мещанский» и написал заявление о краже. Игорь Яцко известен по ролям в фильмах «Место под солнцем», «Остров», «Русалка», «Антидурь», «ПираМММида», где сыграл Резо, писал NEWS.ru.
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