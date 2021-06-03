Звезду «Аритмии» экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами

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Звезду киноленты «Аритмия», 73-летнюю актрису театра и кино Альбину Тиханову, экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами — переломами рук и ноги, рассказал её друг Павел Алимов на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам мужчины, несчастный случай произошёл 30 мая, когда женщина вышла за покупками, но оступилась и неудачно упала и получила повреждения правой ноги и обеих рук. Сейчас артистка восстанавливается в одной из больниц Москвы в районе Выхино, пока не может самостоятельно передвигаться, но выписать её собираются уже 4 июня.

В нынешнем состоянии она (Альбина Тиханова. — NEWS.ru) не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке, — написал Алимов, отметив, что на это понадобятся денежные средства.

Он призвал всех неравнодушных о финансовом участии.

Накануне российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) госпитализировали из-за камней в почках. О проблемах со здоровьем музыкант рассказал во время прямого эфира в социальной сети Instagram. По словам звезды, этого боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал.

Ранее сообщалось, что солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из двухнедельной комы. Артист упал с электросамоката у отеля «Азимут» в Санкт-Петербурге. 31-летнего солиста Мариинки госпитализировали в ночь на 13 мая. Он попал в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой.