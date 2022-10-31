Звездный юрист сравнил «послание в жопу» с давним скандалом Киркорова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Получит ли история с Филиппом Киркоровым и посланием журналистки «в жопу» продолжение, зависит от ряда обстоятельств, таким мнением с NEWS.ru поделился звездный юрист Сергей Жорин. В частности, он отметил отсутствие агрессии в рамках этого инцидента и очевидное наличие чувства юмора у корреспондентки, которой артист нахамил. Кроме того, Жорин сравнил произошедшее с прошлым скандалом с участием Киркорова, когда тот ударил режиссера Первого канала Марину Яблокову.

Девушка, которую певец послал, с чувством юмора, судя по всему. Да и вопросы были провокационные. А история с Яблоковой произошла уже 12 лет назад, в 2010 году, в начале декабря. Возможно, ближе к первому зимнему месяцу у Киркорова начинаются более агрессивные состояния. Но тогда история была другая. В прошлый раз певец ударил Яблокову, которая никак его не провоцировала. Теперь же имел место провокационный вопрос и такой же ответ, — заметил Жорин.

Адвокат добавил, что сама по себе история с журналисткой едва ли будет иметь какое-то продолжение, но в то же время может стать поводом вспомнить «краткое содержание предыдущих серий».

Собственно говоря, мне кажется, что сам Киркоров уже с юмором относится к истории 12-летней давности. В 2010 году, стоит отметить, Яблоковой еще до «взрыва» в информационном пространстве было достаточно просто частных извинений. Однако тогдашний представитель Киркорова ответил, что это исключено, — заключил юрист.

Как ранее сообщила NEWS.ru представитель артиста Екатерина Успенская, слова Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвали из контекста шутливого диалога, журналистка не была оскорблена. По ее словам, общавшаяся с Киркоровым представительница СМИ сама удивилась, почему ситуацию преподнесли именно в таком виде.

Во время разговора с прессой после концерта артист рассказал, что за годы карьеры на эстраде он чего только ни привозил с гастролей, и признался, что среди этих вещей было меню из разных ресторанов. «Тырите?» — отреагировала на ответ знаменитости интервьюер. В ответ Киркоров сказал: «Пошла ты в жопу».