«Требует общества собаки»: звездный турагент рассказал о странном клиенте Звездный турагент Делли Воби: один клиент просит подселять ему в отель собак

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Американский звездный турагент Роб Делли Воби в подкасте Good Listen рассказал, что один знаменитый человек постоянно просит, чтобы в отелях к нему подселяли собаку. Неназываемый артист не хочет заводить своего питомца из-за сложностей с перелетами, поэтому берет собак на прокат.

Когда этот конкретный человек приезжает, ему нужна собака, и он не хочет заводить собаку. Не хочет с ней путешествовать, что, как всем известно, достаточно трудно. Он требует общества собаки. <...> Во время гастролей он останавливается в отелях ненадолго, на три-четыре часа. Приходится переспрашивать, нужна ли ему собака на три-четыре часа, приходится проявлять смекалку, — делится Делли Воби.

По словам турагента, ему пришлось разработать договор, который этот человек подписывает. В нем в том числе указано, что, если собака его укусит, это не будет виной владельца.

Ранее певица Катя Лель рассказала, что возле лифта в ее доме стоит странный подарок — мягкая игрушка в виде большой черной собаки. По словам артистки, все гости пугаются, когда встречают эту игрушку на выходе из лифта.