Звездный хирург рассказал, какие пластические операции сделал себе Киркоров Пластический хирург Короткий: Киркоров сделал фейслифтинг, пластику век и липосакцию

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Филипп Киркоров сделал пластику нижних и верхних век, липосакцию, фейслифтинг, а также несколько процедур по подтягиванию и омолаживанию лица, считает звездный пластический хирург Игорь Короткий. В беседе со «Словом и Делом» в качестве одной из самых заметных операций врач выделил фейслифтинг. Именно благодаря этой процедуре удалось добиться должного эффекта по омоложению, считает врач.

У меня сложилось впечатление, что Киркоров сделал пластику верхних и нижних век, липосакцию нижней части лица, хотя это трудно определить из-за наличия бороды, я не исключаю фейслифтинг, по моему впечатлению в скуловые области введены препараты-филлеры. Его изменения носят положительный характер, и они точно связаны с пластическими операциями, — отметил Короткий.

Пластический хирург считает, что все эти операции могли обойтись эстрадному певцу совершенно бесплатно, на условиях бартера. Короткий отметил, что это частая практика среди звезд — если артист рассказывает, где и у кого делал пластику, вероятнее всего, хирург предпочел прорекламировать свое имя, а не получить деньги.

При этом Короткий положительно оценил работу своего коллеги. По мнению пластического хирурга, изменения во внешности добавили плюс к образу Филиппа Киркорова и соответствуют его статусу народного артиста России.

Ранее в Сети появилось видео с Филиппом Киркоровым после пластических операций. Артист предстал перед публикой в черном наряде. По мере приближения камеры можно увидеть, как изменилось лицо звезды после вмешательства пластического хирурга. Сам артист не скрывает, что делал процедуры по омолаживанию лица.