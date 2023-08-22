Звездный адвокат заявил, что Моргенштерн сможет вернуться в Россию Адвокат Жорин заявил, что Моргенштерн сможет без последствий вернуться в Россию

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Моргенштерн

Рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ничего не грозит, если он решит вернуться в Россию, рассказал NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, протокол за нарушение деятельности иноагента, который был составлен на исполнителя в этом году, вынесен с нарушением закона и надлежит обжалованию.

Я не думаю, что рэперу Моргенштерну что-то грозит, если он захочет вернуться в Россию. Опасности нет. В мае этого года на него действительно составили протокол за нарушение деятельности иноагента, сейчас мы этот протокол обжалуем и считаем, что он был вынесен с нарушением закона. Моя позиция такова, что Моргенштерн никогда не нарушал закон и всегда с уважением относился к соблюдению норм права, — рассказал Жорин.

Ранее Моргенштерн признался, что жалеет об эмиграции в США, и попросил прощения за то, что покинул Россию. В своем YouTube-канале он заявил, что скучает по родине, и выразил надежду, что однажды вернется в российские чарты. Музыкант рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными коллегами, но не вышло.

В июне рэпера оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в трех публикациях в Telegram-канале.