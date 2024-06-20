Звездная болезнь, слухи о беременности, отмена концертов: как живет Zivert

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Zivert

Певица Zivert рассказала, была ли у нее звездная болезнь. Что известно о жизни артистки, почему она отменила концерты по всей стране?

Что Zivert сказала о звездной болезни

По словам исполнительницы, огромный ритм работы не давал времени на осознание наличия какой-либо звездной болезни. Она добавила, что сейчас она находится на этапе «заземления».

«Я кстати сейчас нахожусь на этапе „заземления“ максимального, чему очень рада на самом деле. <...> Честно говоря, с того момента как началась слава, настолько был сильный, огромный ритм работы, что я только сейчас, взяв полугодовую передышку смогла отлететь, посмотреть на все происходящее за последние несколько лет моей жизни со стороны», — обратила внимание исполнительница.

Как отметила артистка, ей сложно было понять, когда пришла известность, потому что все время была работа. Единственным моментом Zivert назвала сильный ажиотаж на покупку вещей при первых крупных гонорарах.

«Может быть, когда появились первые крупные деньги, у меня был сильный ажиотаж на покупку вещей, потому что я „шмоточница“ и мне нужно было покупать все, несмотря на чеки. Я об этом мечтала. <...> Только если вот в этом. Сейчас я все эти вещи разгребаю, думаю куда их продать и кому отдать», — подчеркнула она.

Как певица отреагировала на слухи о своей беременности

В начале июня Zivert опровергла на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) информацию о беременности. Артистка пояснила подписчикам, что просто переела, из-за чего ее живот немного округлился.

«На вчерашнем фото в сториз я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум с чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом», — написала певица.

Что известно о проблемах со здоровьем Zivert

22 февраля певица рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем, которые, по ее словам, начались полтора года назад. Название болезни артистка раскрывать не стала, однако отметила, что именно из-за нее переносились и отменялись концерты.

«Случилось так, что эти проблемы [со здоровьем] вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму. Мне, правда, на какое-то время становилось лучше после написания альбома, и я опять включилась в активную деятельность, и мне казалось, что дело моей жизни меня вытащит», — поделилась Zivert.

По словам артистки, она закрывала глаза на свое состояние, поскольку «в первую очередь думала о других». Теперь же, как отметила Zivert, ее «организм бьет в колокол о том, что настало время по-настоящему подумать о себе».

Певица добавила, что врачи рекомендовали ей избегать сильной физической активности. Из-за проблем со здоровьем Zivert отменила все предстоящие концерты до осени с полным возвратом билетов.

Многие пользователи поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления и сил. Некоторые отметили, что болезнь изменила внешность исполнительницы.

«Она уже на себя не похожа... В любом случае выздоровления ей», — написала одна из пользовательниц.

«Очень хочется поддержать Юлю и пожелать ей здоровья! Она талантище! Надеюсь, восстановится и я таки попаду на её сольник», — отметила другая.

Некоторые пользователи раскритиковали Zivert за желание продолжить работу в «Голосе». По мнению части россиян, решение певицы — излишний героизм, который может ей навредить. Пользователи считают, что артистке следует вылечиться и после этого вернуться на сцену.

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