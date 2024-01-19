Звезде «Слова пацана» прилетел ответ Ярмольника за Смоктуновского Ярмольник назвал Кологривого дураком после слов о Смоктуновском и Абдулове

Фото: Карпухин Сергей/ ТАСС

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый сыгравший Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», является дураком, сказал артист и продюсер Леонид Ярмольник. Так, он отреагировал на критику молодого артиста в адрес Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова, передает ТАСС.

Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак. Все. Если, занимаясь этой профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то мне его жалко. И я бы на его месте завязал с профессией. Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и с Абдуловым, — высказался Ярмольник.

Кологривый в одном из интервью заявил, что считает Абдулова и Смоктуновского переоцененными актерами. Он также говорил, что все их роли были скучными для него.

Ранее телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили раскритиковал Никиту Кологривого за пренебрежение к таким артистам, как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. Журналист заявил, что из Кологривого актер хуже, чем его голодный кот.

Шоумен подчеркнул, что Кологривый «перехвален сверх всякой меры». Кушанашвили добавил, что Смоктуновский — актер, который относится к сфере сакрального и является частью культуры памяти. По его мнению, люди, негативно высказывающиеся о нем, Александре Абдулове и других великих артистах, утрачивают чувство реальности.