Звезде «Молокососов» предложили раздеться для новой роли

https://static.news.ru/photo/a5bf4822-a9b7-11eb-977c-96000091f725_660.jpg Кая Скоделарио Фото: kayascods/instagram.com

Британская актриса Кая Скоделарио рассказала о предложении полностью раздеться на кастинге. Признание она сделала на своей странице в Twitter. По её словам, для утверждения на новую роль ей нужно было «снять с себя одежду и всё». Однако агент звезды сериала «Молокососы» сразу заявил, что Скоделарио откажется делать такое.

Несколько лет назад у меня было прослушивание на роль. Там сказали: «Ей просто нужно войти. Снять с себя одежу и всё». Я была напугана. К счастью, у меня есть агент, который сразу сказал, что я не буду этого делать. Это был большой фильм. Большой режиссёр. Большая возможность, — вспомнила Кая.

Артистка добавила, что после другого прослушивания ей и ещё одной кандидатке на роль пришли два письма, где говорилось, что в проект пригласят ту, что первая готова раздеться. Скоделарио боится рассказывать о подобном, несмотря на то что она не назвала конкретных имён.

Ранее сообщалось, что дочь американского актёра Уилла Смита Уиллоу заявила, что является полиаморкой. Признание 20-летняя девушка сделала во время шоу Red Table Talk. Полиамория — отношения, когда партнёры позволяют друг другу заводить романтические связи на стороне. Гостья программы добавила, что в её окружении полиаморна только она, однако у друзей Смит намного больше секса, чем у неё.