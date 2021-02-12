Звезде «Глухаря» сделали сложную операцию на плече

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Актриса Виктория Тарасова, знакомая зрителям по сериалу «Глухарь», перенесла сложную операцию на плече. По её словам, врачи во время тщательного осмотра обнаружили причину неприятных ощущений в руке.

После предыдущей операции у меня образовался небольшой рубец, который я прозвала «мистером Блю». Именно он и приносил мне столько боли! Я решилась на очередную операцию, — рассказала она.

Однако несмотря на то что операция прошла успешно, сильные боли продолжают мучить артистку. На следующий день после хирургического вмешательства она не могла двигать рукой.

Я искренне верю, что на этом мои злоключения закончатся, — заключила Тарасова.

Актриса продолжает играть в театре — на сцену она вышла уже через два дня после операции.

Мы — артисты — всё-таки люди безбашенные, не можем подводить зрителя. Работа для нас всегда на первом месте, — цитирует артистку «Собеседник».

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Догилева изрядно удивила зрителей располневшей фигурой. Всегда худая и стройная блондинка объяснила это проблемами со здоровьем.