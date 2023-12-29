Звездам «голой» вечеринки Ивлеевой дали шанс: что они должны сделать Mash: звездам «голой» вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение проблем с ФНС

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Anna Asti, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Участникам «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой дали время исправиться. Что должны сделать знаменитости, чтобы не попасть под санкции?

Какой шанс дали участникам «голой» вечеринки Ивлеевой

Как сообщает Telegram-канал Mash, звездам, посетившим скандальное мероприятие в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, дали три дня для решения всех проблем с Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным источника, если участники вечеринки Ивлеевой, имеющие финансовые долги, не успеют закрыть их до Нового года, то в 2024 году они попадут под аудит и выездную проверку со стороны компетентных органов.

«Это последнее предупреждение, так называемый маячок. Далее — подключается МВД, идет проверка движения средств и, если есть основания, выездная проверка с перспективой возбуждения дела. Как раз это сейчас и происходит с хозяйкой скандальной тусовки (Анастасией Ивлеевой. — NEWS.ru)», — сообщает Mash со ссылкой на источник в ФНС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лолита Милявская во время выступления на «Главном новогоднем концерте» в концертном зале «МТС Live Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и певица Лолита на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт». Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт».

Кому из звезд «голой» вечеринки Ивлеевой дали шанс

Mash уточняет, что речь идет о всех, кто был в списках гостей на мероприятие в «Мутаборе» и посетил скандальную вечеринку. Им уже отправлены соответствующие уведомления.

«Под прицелом все, кто был в списке гостей. Это Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и прочие. Всем, кто должен и может пожалеть о неуплате, уже разосланы уведомления — об оплате основного долга + штрафы и пени, проверяйте ящики. Тем, кто отдыхал, но уведомления не получил, — проверьте все сами, от греха подальше», — добавляет Telegram-канал.

Официальных комментариев со стороны Федеральной налоговой службы по этому поводу не приводилось.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Когда закончится давление на участников «голой» вечеринки

По информации Telegram-канала «Образ будущего», публичное давление на участников вечеринки Ивлеевой закончится перед Новым годом. Наступит перерыв, после которого посетившие скандальное мероприятие звезды и их деятельность станут объектами проверки со стороны компетентных органов.

«Давление на участников вечеринки публично закончится 30.12 (30 декабря 2023 года. — NEWS.ru). Потом шампанское и куранты. ФНС и СК (Следственный комитет России. — NEWS.ru) будут дальше работать по участникам с 9.01, когда все будут в забытьи», — пишет «Образ будущего».

СК и ФНС эту ситуацию не комментировали.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Лолита Милявская

У кого из участников «голой» вечеринки проблемы с ФНС

На сегодняшний день известно, что налоговая провела проверку в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая была организатором скандальной вечеринки. Как сообщал «Образ будущего» 27 декабря, против Ивлеевой могут возбудить два уголовных дела за неуплату налогов в особо крупном размере.

Telegram-канал SHOT уточнял, что Ивлеева должна ФНС порядка 137 млн рублей. Отмечалось, что такая сумма — это зафиксированная неуплата за работу ее бизнеса с 2020 по 2023 год. Согласно информации издания «Октагон», долг телеведущей перед налоговой в итоге может составить около 210 млн рублей.

По статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Кого из участников «голой» вечеринки пока не наказали

Никаких санкций со стороны медиасферы и компетентных органов на настоящий момент не последовало в отношении телеведущей Ксении Собчак, рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), бизнесвумен Ольги Карпуть, актрисы Анастасии Красовской (милиционерша Ирина Сергеевна из «Слова пацана»), главного редактора журнала Pride Ксении Чилингаровой, директора по развитию музыкальных проектов во «ВКонтакте» Константина Сидоркова, стилиста Ксении Смо, модели Эли Мова и блогера Саши Спилберг. Об этом сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

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