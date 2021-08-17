Звезда «Зачарованных» чуть не погибла в ДТП вместе с родным дядей

Звезда фантастического сериала «Зачарованные», американская актриса Алисса Милано чуть не погибла в ДТП на автостраде Лос-Анджелеса, передаёт портал TMZ со ссылкой на собственный источник в местной полиции. Артистка находилась на пассажирском сиденье автомобиля Ford Edge. За рулём был её родной дядя Митч.
В один момент мужчина
Накануне голливудский актёр Николас Кейдж лишился любимого особняка в Лас-Вегасе из-за неуплаты налогов. Артист пытался выкупить дом стоимостью $6 млн, но этим летом поместье ушло с молотка.
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