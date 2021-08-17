Звезда «Зачарованных» чуть не погибла в ДТП вместе с родным дядей

Звезда фантастического сериала «Зачарованные», американская актриса Алисса Милано чуть не погибла в ДТП на автостраде Лос-Анджелеса, передаёт портал TMZ со ссылкой на собственный источник в местной полиции. Артистка находилась на пассажирском сиденье автомобиля Ford Edge. За рулём был её родной дядя Митч.

В один момент мужчина потерял сознание из-за случившегося сердечного приступа. Силовики отметили, что внедорожник выскочил на встречную полосу и врезался в другую машину, но затем остановился благодаря мгновенной реакции 48-летней Милано. Представители ведомства добавили, что женщина успела дотянуться до тормоза с пассажирского сиденья, а также до приезда медиков оказала Митчу первую помощь и сделала искусственное дыхание. Сейчас он находится в клинике, его жизни ничего не угрожает.

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