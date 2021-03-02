Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала

https://static.news.ru/photo/320dfa12-7b4b-11eb-929a-96000091f725_660.jpg Борис Клюев и Георгий Дронов Фото: georgy_dronov_official/instagram.com

Актёр Георгий Дронов, сыгравший в сериале «Воронины» одну из главных ролей, рассказал, почему перестали снимать популярный ситком, ставший ремейком американского сериала «Все любят Рэймонда». Российская версия просуществовала десять лет, и за это время вышло 24 сезона, однако на продолжение повлияла сама судьба.

Окончание съёмок было связано с уходом из жизни нашего любимого папы, Бориса Владимировича Клюева. И, может быть, если бы не это, мы ещё что-то сделали бы в рамках той истории. Жалко, что всё закончилось так. Если мы пытались в последнее время ставить многоточие, то здесь, к сожалению, судьба поставила на нашем сериале очень жирную точку, — признался Дронов в интервью RT.

Актёр рассказал, что просто обожал покойного Клюева и счастлив, что работал с ним целых десять лет. По словам Дронова, время существования «Ворониных» вообще стало для него особым этапом в жизни. До этого так было с другим его популярным проектом «Саша и Маша».

Исполнитель роли Кости Воронина отметил, что проект стал для него неотъемлемой частью жизни и теперь он называет последующее время жизнью после «Ворониных». Дронов однако не огорчается и с позитивом смотрит в будущее. Актёр надеется сыграть ещё много ролей в кино и сериалах.

Первая серия ситкома о семье Ворониных вышла в 2009 году. За время существования проекта вышло 552 серии. Сериал пользовался такой популярностью у зрителя, что многие фразы «ушли в народ» и были разобраны на цитаты.

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