Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли нашла у себя русские корни

https://static.news.ru/photo/f6563f20-a09d-11eb-a5fe-96000091f725_660.jpg Фото: meryemuzerlimeryem

12% русских корней нашла в свой крови турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли. Российскому зрителю она известна по роли Хюррем-султан в популярном турецком сериале «Великолепный век».

Узерли призналась, что недавно сделала ДНК-тест и выяснила, что у неё есть русские предки. О своём открытии артистка рассказала на форуме Synergy Woman Forum, посвящённом «женщинам, меняющим мир вокруг себя».

Актрису пригласили принять участие лично, но по семейным обстоятельствам она не смогла прилететь в Москву, хотя надеется через две недели попасть на Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдёт с 22 по 29 апреля. Тем не менее она пообщалась с участницами форума по видеосвязи и призналась, что ей очень нравится Россия, хотя побывала она только в Москве и Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна, — призналась она.

И на этой волне даже немного поговорила по-русски. «Я люблю тебя! Меня зовут Мерьем. Я из Берлина. Как дела? Один, два, три, четыре, пять, шесть», — похвасталась актриса своим арсеналом русских фраз.

Команда турецких авторов в лице Ягмура и Дурула Тайланов, известных как создатели сериала «Великолепный век», возьмётся за новый исторический многосерийный проект. Картина расскажет о главнокомандующем флотом Османской империи Хайреддине Барбароссе (Хызыр-реис), писал ранее NEWS.ru.