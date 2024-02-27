Звезда «Вечернего Урганта» рассказал о постыдной встрече с Рианной Комик Гудков рассказал, как толкнул в спину беременную певицу Рианну

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

Российский комик и участник команды шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков рассказал, что однажды толкнул в спину американскую певицу Рианну. Во время YouTube-шоу «Секретик» шоумен признался, что в тот момент артистка находилась на восьмом месяце беременности.

По словам Гудкова, этот случай произошел в 2022 году на модном показе Gucci, на который его пригласили в качестве представителя России. Комик рассказал, что на мероприятии присутствовали звезды мирового уровня, в том числе лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и певец Чон Джонгук из BTS. Одной из приглашенных звезд также была Рианна.

Так случилось, что я к спине стою с этой певицей (Рианной. — NEWS.ru). И она передо мной, у меня нет другого варианта. <...> Я в спину ей говорю «Давай быстрее иди!» и вот так [толкаю ее рукой]. Она оборачивается. Я делаю вид, что это не я. <...> Мне стыдно от того, что это была Рианна. Она была на восьмом месяце беременности. Я толкнул в спину беременную женщину, — признался Гудков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Гудков отказался давать концерты в России до конца лета. По словам знакомых артисты, шоумен взял перерыв, поскольку находится не «в ресурсе» и не хочет появляться на публике. Также отмечалось, спрос на концерты комика упал из-за длительного отсутствия.