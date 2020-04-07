Звезда «Уральских пельменей» высмеял дефицит масок в аптеках

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев высмеял нехватку в аптеках масок, марли, антисептиков и даже парацетамола. Купить эти товары сейчас проблематично.
Исаев опубликовал объявление, которое увидел на дверях одной из аптек. В нём перечислены товары, которых нет в наличии.
Отправлено в Америку и в Сирию, — дописал юморист.
Сам Исаев сейчас находится на даче и соблюдает режим самоизоляции. Он отмечает, что у него стало больше времени, которое он уделяет своим сыновьям.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова считает самоизоляцию идеальным временем, чтобы творить. В настоящее время актриса занята написанием собственной книги, в которой расскажет свою историю успеха.
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