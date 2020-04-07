Звезда «Уральских пельменей» высмеял дефицит масок в аптеках

https://static.news.ru/photo/5046bf74-7957-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Шоу "Уральские пельмени" Фото: ru.wikipedia.org/Swetiks - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев высмеял нехватку в аптеках масок, марли, антисептиков и даже парацетамола. Купить эти товары сейчас проблематично.

Исаев опубликовал объявление, которое увидел на дверях одной из аптек. В нём перечислены товары, которых нет в наличии.

@isaevsergei

Отправлено в Америку и в Сирию, — дописал юморист.

Сам Исаев сейчас находится на даче и соблюдает режим самоизоляции. Он отмечает, что у него стало больше времени, которое он уделяет своим сыновьям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова считает самоизоляцию идеальным временем, чтобы творить. В настоящее время актриса занята написанием собственной книги, в которой расскажет свою историю успеха.