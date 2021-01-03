Звезда «Уральских пельменей» Рожков устроился заливать катки

https://static.news.ru/photo/368921a4-4dd1-11eb-88f6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рожков Фото: rozhkovandrey_official/instagram.com

Артист шоу «Уральских пельменей» Андрей Рожков в условиях пандемии продолжает искать способы заработать на жизнь. Он сообщил, что нашёл новую работу, которая ему по душе.

Корпоративов нет, приходится заливать каток. Подрядился. Нормально платят, кстати. Работа хорошая, для детишек. С Новым годом, друзья! — рассказал Рожков в видеоролике, который он опубликовал в Instagram.

Уже не в первый раз становится известно, что Рожков работает не по профилю. Так, в сентябре он рассказал, что устроился подрабатывать электриком. Подписчики, впрочем, не устают выражать ему поддержку и восхищаться его разносторонними талантами.

О тяжёлой ситуации жаловался и другой артист популярной шоу-группы — Роман Постовалов. Он пообещал, что уйдёт работать на завод, если выступления коллектива не возобновятся.

Ранее NEWS.ru писал, что Андрей Рожков рассказал о сбывшейся мечте. Он всю жизнь мечтал завести собаку. Осуществить свою мечту ему удалось благодаря пандемии. Как отметил Рожков, ему уже почти 50 лет, а собаки у него никогда не было, а он о ней мечтал всю жизнь. Теперь собака помогает актёру бороться со скукой, а также вместе проводить свободное время, которое появилось в связи с ограничениями концертной деятельности из-за коронавируса.