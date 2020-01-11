https://static.news.ru/photo/01f93950-3514-11ea-9cca-fa163e074e61_660.jpg Ксения Корнева Фото: kseha_ha/instagram.com

Участница коллектива «Уральские пельмени» Ксения Корнева пообщалась с журналистами и рассказала о своей личной жизни.

По словам артистки, времени на что-то подобное у неё просто не остаётся. Всё забирает работа. Кроме того, как отмечает Корнева, она постоянно находится на гастролях с коллективом, а найти человека, который мог бы спокойно переносить регулярное отсутствие «второй половинки», крайне тяжело.

Звезда «Уральских пельменей» говорит, что с её уровнем загруженности очень тяжело «на кого-то распыляться».

Я не готова знакомиться в Интернете и бежать на свидания. У меня высокие требования к мужчинам, — приводит «Стархит» слова актрисы.

Также она рассказала, что с уходом из шоу Юлии Михалковой мало что поменялось. Корнева замечает: в коллективе нет гендерного разделения, все артисты там — «солдаты одной системы».

Ранее NEWS.ru писал, что директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.