Звезда «Уральских пельменей» рассказала, как провела самоизоляцию

Актриса и юмористка, участница шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что прошлогодняя самоизоляция прервала её тур. Она сначала порадовалась отдыху, но быстро от него устала и включилась в работу — записывала дома скетчи. Об этом Корнева рассказала изданию «КП-Новосибирск».

Было просто страшно. Люди боялись выходить на улицу. Я только раз в неделю выходила из дома за продуктами и не более того. У нас были карты, в которых писали, сколько людей в доме заболело, и даже в лифт было страшно заходить, потому что там ждала опасность, — сообщила она.

По словам юмористки, когда начались послабления, она стала хвататься за любую работу. Делала всё, что ей предлагали. Она подчеркнула, что является трудоголиком и без работы ей тяжело.

Корнева также рассказала, что попала в команду «Уральских пельменей» шесть лет назад после переезда в Москву. Авторы программы подготовили для неё номер и позвонили, поле чего она согласилась принять в нём участие.

Ранее психолог Юрий Ефимов порекомендовал одиноким людям во время самоизоляции больше общаться с друзьями, семьям — проводить время вместе, а парам — не изолироваться от своего окружения. По его мнению, человек тянется к социуму, а локдаун отнимает у него это право. В таких ситуациях психика может серьёзно пострадать.