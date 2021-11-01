Звезда «Уральских пельменей» рассказала, как провела самоизоляцию
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:24, 02 ноября 2021
Ксения Корнева Фото: kseha_ha/instagram.com
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Актриса и юмористка, участница шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что прошлогодняя самоизоляция прервала её тур. Она сначала порадовалась отдыху, но быстро от него устала и включилась в работу — записывала дома скетчи. Об этом Корнева рассказала изданию «КП-Новосибирск».
Было просто страшно. Люди боялись выходить на улицу. Я только раз в неделю выходила из дома за продуктами и не более того. У нас были карты, в которых писали, сколько людей в доме заболело, и даже в лифт было страшно заходить, потому что там ждала опасность,— сообщила она.
По словам юмористки, когда начались послабления, она стала хвататься за любую работу. Делала всё, что ей предлагали. Она подчеркнула, что является трудоголиком и без работы ей тяжело.
Корнева также рассказала, что попала в команду «Уральских пельменей» шесть лет назад после переезда в Москву. Авторы программы подготовили для неё номер и позвонили, поле чего она согласилась принять в нём участие.
Ранее психолог Юрий Ефимов порекомендовал одиноким людям во время самоизоляции больше общаться с друзьями, семьям — проводить время вместе, а парам — не изолироваться от своего окружения. По его мнению, человек тянется к социуму, а локдаун отнимает у него это право. В таких ситуациях психика может серьёзно пострадать.