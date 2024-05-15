Звезда «Уральских пельменей» раскрыла причину отказа от псевдонима Илана Дылдина из «Уральских пельменей» отказалась от псевдонима ради мужа

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Илана Дылдина

Участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина рассказала в интервью телеведущей Елене Ханге, что отказалась от псевдонима Илана Юрьева ради мужа. Она отметила, что в паспорте у нее указана фамилия супруга, тогда как творческое именование относится к ее бывшему спутнику.

Я поняла, что супругу это не очень приятно, — сказала Дылдина.

Еще одной причиной отказа от сценического имени стала путаница, которая возникает из-за разных фамилий. В качестве примера она привела ситуацию с походом на «Мосфильм», когда она записана на мероприятие под фамилией Юрьева, а в паспорте у нее значится фамилия Дылдина.

Ранее актер и комик Сергей Светлаков рассказал, что покинул команду КВН «Уральские пельмени» из-за конфликта с участником. Артист заявил, что возникла неприятная ситуация с одним человеком, которого уже нет в команде. При этом имя бывшего коллеги Светлаков раскрывать не стал. Он добавил, что остальные члены коллектива были против его ухода.

До этого комик и бывший участник КВН Филипп Воронин заявил о нечестности телевизионной игры. Он предположил, что некоторым командам могли специально не присуждать победу. По его мнению, каким-то клубам намеренно не давали победить, чтобы те оставались в команде и после успеха не уходили в другие проекты.