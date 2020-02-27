https://static.news.ru/photo/893ce2e6-599e-11ea-87d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIHALKOVA/instagram.com

Актриса Юлия Михалкова, покинувшая шоу «Уральские пельмени», уехала в Майами и не планирует возвращаться. Звезда покинула Россию в поисках вдохновения для написания своей книги.

По её словам, многие известные писатели уезжали за границу для работы над произведениями. В качестве примеров она привела Николая Гоголя и Максима Горького.

Иногда, чтобы увидеть нечто большое, необъятное, масштабное, надо отойти подальше, — написала она в Instagram.

Артистка рассказала, что каждый день пишет по несколько глав и выработала специальный план, по которому книгу можно будет закончить за три-четыре месяца.

Пишу книгу о мужчинах, женщинах и своих приключениях. О, знали бы вы, как это сложно! С каким трудом приходится сохранять концентрацию и вдохновение, которое в любую секунду, как пламя свечи, может погаснуть, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свадебный макияж. Результат работы известного визажиста Ирины Митрошкиной она выложила на своей странице в Instagram.