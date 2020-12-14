Звезда «Уральских пельменей» отказалась баллотироваться в Госдуму

https://static.news.ru/photo/e55b1636-3eb5-11eb-b504-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Бывшей актрисе шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой предложили участвовать в предстоящих выборах.

Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Но мне опять предложили поучаствовать в выборах и стать депутатом Госдумы! Отказалась, конечно. А как иначе? — написала она в Instagram.

Михалкова заочно поспорила с писателем Михаилом Зыгарем, автором книги «Все свободны». Актриса оспаривает его заявление о том, что «в России выборов нет» и подчёркивает, что в своей книге «Не говори мужчинам нет» она рассказала о собственном опыте участия в предвыборных кампаниях.

Заявляю уверенно: выборы в России есть, и ещё какие! Яркие, с интригами и невероятными сюжетными поворотами, жестокими и беспощадными, — пишет Михалкова.

Актриса добавила, что полученный опыт был драматичным. Но вместе с тем она многому научилась и сделала выводы.

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