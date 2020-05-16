Звезда «Уральских пельменей» назвала идиотизмом хождение в масках на улице

https://static.news.ru/photo/625ca780-9768-11ea-a703-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ilana7788

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева заявила, что власти лишают людей возможности дышать свежим воздухом, заставляя носить медицинские маски на улице. Таким образом девушка прокомментировала одну из мер, которая была введена против распространения COVID-19.

Ребят, ну это же идиотизм по улице ходить в маске. Я понимаю — в магазине, банке, аптеке, помещении, где люди. А когда ты идёшь и нет никого. Зачем носить маску? — заявила артистка в сторис Instagram.

При этом юмористка шла по улице вместе с дочкой, на них не было масок и перчаток. Юрьева отметила, что не пользуется средствами защиты в безлюдных местах. Её не смутил тот факт, что коронавирус может жить на некоторых поверхностях несколько дней.

В свою очередь девочка призвала людей сидеть дома, если они боятся выйти на улицу. По её словам, они смогут выйти летом, когда станет жарко.

Как ранее писал NEWS.ru, Анфиса Чехова призналась, что носила медицинскую маску только на заре эпидемии коронавируса и не строго соблюдает режим самоизоляции.